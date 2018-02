È sempre una certezza. Luca Zingaretti nei panni del Commissario Montalbano conquista i telespettatori e sbanca gli ascolti. Spostare la puntata dell’Isola dei Famosi è stata una dritta non da poco. La giostra degli scambi, andato in onda il 12 febbraio, è stato il 31esimo episodio della serie della fortunata serie nata dall’abile penna Andrea Camilleri. Un successo ormai consolidato per la casa di produzione Palomar e per Rai1. Lo confermano ancora una volta gli ascolti che continuano a crescere: oltre 11milioni di spettatori pari al 45.1% di share. È stabilito così il record assoluto nella storia della produzione, gli ascolti non sono mai stati così in alto in 31 episodi e le previsioni portano ad una sensibile crescita per il prossimo episodio, il 32esimo, Amore. Gli ultimi due episodi della serie, andati in onda il 27 febbraio 2017 e il 6 marzo 2017, sono stati un successo. Un covo di vipere, episodio numero 29, è stato visto da 10.6 milioni di spettatori per uno share pari al 40.8%. I risultati sono andati in crescita nell'episodio successivo, il numero 30 dal titolo Come voleva la prassi: 11.2 milioni di spettatori per il 44.1% di share. (continua dopo la foto)

Gli appassionati del telefilm stanno già aspettando la prossima puntata dal titolo Amore vede Michela Prestia che, a causa del suo doloroso passato, finisce per fare la prostituta. L'amore ricambiato per Saverio Moscato, però, la aiuta a dare una svolta alla sua vita. Finalmente la donna riesce a trovare la felicità tanto a lungo cercata, ma a questo punto qualcosa va storto. Proprio mentre il futuro sembra sorriderle, scompare misteriosamente e a causa del suo passato tutti pensano male di lei. Montalbano indaga e scopre subito che non è scappata con un altro uomo come tutti sostengono. Nel privato, Salvo dovrà fare i conti con un sentimento mai provato prima. Il commissario si riscopre geloso di Livia. Questa per lui strana sensazione porterà esiti inaspettati. (continua dopo le foto)





Il grande successo del Commissario Montalbano è tanto più sorprendente dal momento che deve misurarsi con altri programmi molto amati dai telespettatori. Il Segreto, in onda su Canale 5, è stato visto da 2.452.000 spettatori pari al 9.9% di share: è il secondo programma più visto dopo la seria con Luca Zingaretti. Va bene I Mercenari 3, in onda su Italia 1, con 1.566.000 spettatori e il 6.4% di share. Voyager Collection – Ai confini della conoscenza raccoglie 1.093.000 spettatori per il 4.3% di share. Bomber, in onda su Rete 4, è stato visto da 774.000 spettatori (3%). Mussolini – Ultimo Atto, in onda su La7, raccoglie 540.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 "La Vita di Adele" fa 313.000 spettatori (1.5%).

