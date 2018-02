Nadia Toffa ha fatto il suo ritorno in tv, alla conduzione del programma 'Le Iene' portandosi dietro il grande sorriso di sempre e la voglia di raccontare in diretta la sua malattia. "Non mi vergogno neanche del fatto che sto indossando una parrucca, questi non sono i miei capelli" ha detto Nadia Toffa, tornando in onda su Italia 1 e confessando di avere avuto un cancro. "In questi due mesi mi sono curata - ha spiegato -. Prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia dopo un'operazione. Mi hanno tolto il cento per cento di questo cancro". Commossa ed emozionata, ma con la verve ironica che la caratterizza, la conduttrice de 'Le Iene' ha voluto raccontare ai telespettatori la sua malattia senza usare giri di parole. "Adesso ve ne posso parlare perché facendo le corna è tutto finito- ha sottolineato -. Il 6 febbraio scorso ho finito la radio e la chemio". Il 2 dicembre scorso Nadia è stata colta da un malore mentre si trovava a Trieste per realizzare un servizio. Il trasferimento in rianimazione a Milano aveva scosso tutti. Ma Nadia non ha mai smesso di rassicurare il pubblico, dicendo che sarebbe tornata presto. E così ha fatto. (Continua a leggere dopo la foto)

Della sua malattia, ha detto, "non lo sapeva nessuno". Nadia ha affrontato tutto come al solito, "mettendo tutta la mia carica, la mia energia, la mia positività, i miei sorrisi e le mie risa per curarmi - ha spiegato - ora è arrivato il momento di condividerla con voi. Non c'è nulla di cui vergognarsi, non mi devo vergognare di nulla". Poi ha rivolto un appello ai telespettatori: "Non trattateci da malati, siamo dei guerrieri. Guerrieri - ha scandito - chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco". Nella sua confessione, Nadia ha voluto lanciare anche un monito contro chi illude i malati con terapie alternative: "Le uniche cure contro il cancro sono la chemio e la radio. Non c'è altro che possa curarti". (Continua a leggere dopo le foto)

Tanti i messaggi di ammirazione e di auguri ricevuti dalla storica inviata che ha chiesto esplicitamente di non essere "trattata da malata" e ha ribadito il suo spirito da "guerriera". Chi ha voluto manifestarle grande affetto è stata anche Barbara D'Urso che in diretta a Pomeriggio Cinque, dopo aver mandato in onda il servizio con le sue dichiarazioni, ha urlato in camera: "Sentendo le tue parole il mio pubblico ha applaudito in continuazione e sai perché? Perché Nadia sei una gran figa!". Anche Elena Santarelli ha voluto lanciare un messaggio facendo riferimento alla malattia che ha colpito suo figlio Giacomo. "hai ragione Nadia...lo ripeto a tutti che mio figlio non è un malato, lui è un piccolo guerriero". Qualche mese fa, la showgirl ha raccontato il dramma che sta vivendo con il marito, l'ex calciatore Bernardo Corradi, dopo aver ricevuto "una diagnosi" relativa al figlio che "un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici". Per guardare il video di Barbara D'Urso clicca qui

“Mio figlio è come te…”. Elena Santarelli interviene su Instagram: dopo la confessione di Nadia Toffa che ha fatto sapere a tutti di aver avuto un cancro, la bella moglie di Bernardo Corradi non può fare a meno di dire la sue. Quel che fa sapere la modella sul piccolo Giacomo è da brividi