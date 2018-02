Uomini e Donne, nemmeno il tempo di godersi un colpo di scena che, si apprende dalle anticipazioni, è in arrivo un altro ancora più grosso. L'ultima puntata del trono classico andata in onda ha visto 'la scelta' di uno dei corteggiatori. Lorenzo Riccardi ha infatti deciso di dichiararsi. In bilico da un mese circa, da quando cioè è approdato nel dating show di Maria De Filippi, a sorpresa, Lorenzo ha fatto un nome: corteggerà Nilufar Addati. Sara Affi Fella, l'altra tronista, non l'ha presa proprio bene. Al pari dei presenti in studio (e, ci scommettiamo, degli spettatori da casa), la ex fidanzata di Nicola Panico, che abbiamo conosciuto a Temptation Island, si è detta incredula. Era convinta che, tra le due, Lorenzo avrebbe scelto lei. Anche Nilufar, la 'prescelta', non se l'aspettava. E non sbagliava a non fidarsi ciecamente di lui, perché ecco il secondo colpo di scena che vedremo però più in là in televisione. Probabilmente fra un paio di settimane circa. Le anticipazioni della puntata del trono misto, che è stata registrata il 9 febbraio scorso sono infatti la prova che la scelta di Riccardi non è stata completamente sincera. (Continua dopo la foto)

Nonostante Lorenzo si fosse detto convinto di voler continuare a corteggiare solo Nilufar, tornerà sui suoi passi di fronte a un invito di Sara. Che lo ha convocato in esterna perché, seppur consapevole del fatto che lui avesse scelto la sua 'rivale di trono', è comunque decisa a conoscerlo meglio. Non ha problemi la Affi Fella ad ammettere che Riccardi le piace e che ha intenzione di frequentarlo nonostante tutto. La reazione di lui durante quell'esterna? Il corteggiatore che è già sulla bocca di tutti si è addirittura commosso e, poco prima di andare via, è tornato indietro ad abbracciare la tronista. Ma non è mica finita qui. Mentre abbracciava Sara le ha anche sussurrato all'orecchio: "Mi sei mancata...". (Continua dopo le foto)

Insomma, non sembra proprio l'atteggiamento di un ragazzo con le idee chiare, deciso a corteggiare Nilufar. A proposito: come l'ha presa la ex corteggiatrice di Mattia Marciano che ora siede sul trono e, nonostante le titubanze, pensava di essere lei la scelta di Lorenzo? Ovviamente c'è rimasta male. Ma soprattutto perché si è resa conto di aver prestato il fianco al gioco di Riccardi. Quindi la decisione di eliminarlo. La Addati si sente presa in giro e, soprattutto, strumentalizzata. In conclusione, con il supporto di Tina Cipollari, la tronista ha invitato Lorenzo ad andarsene dal programma o, quanto meno, a portare avanti il suo percorso di conoscenza e corteggiamento solo ed esclusivamente con Sara. Che, al contrario di Nilufar, è sembrata soddisfatta. Lorenzo le piace.

