Sapevamo molto poco di lei. La conoscevamo com Madre Natura, il personaggio di Ciao Darwin che le ha dato la popolarità, ma fino a oggi Paola Di Benedetto era una presenza muta della televisione. In queste settimane all’Isola dei Famosi, la bellissima ragazza ha dimostrato di avere anche un gran carattere. Dopo aver conquistato Francesco Monte in pochi giorni, è diventata un membro importante del suo gruppo. Accanto a lei c’è l’onnipresente amica Rosa Perrotta e con loro, adesso che Monte si è ritirato, Filippo Nardi e Marco Ferri. Ma il veleno non manca in Honduras e un’altra naufraga si è scagliata pesantemente contro di lei. Infatti, tra le compagne di gioco ci sarebbe chi, però, mal tollererebbe la sua presenza. Si tratta di Cecilia Capriotti che, secondo Paola, le avrebbe parlato alle spalle, per di più in termini gravissimi. L’ex Madre Natura ha rivelato a Ferri e a Francesca Cipriani che Cecilia l’avrebbe etichettata in maniera ben precisa e molto pesante. “Cecilia falsa che mi dice ‘amore mio’, quando poi ha detto ‘questa qui l’hanno messa dentro per sco**re, per farla sco**re da qualcuno’”. (continua dopo la foto)

“Ma io la dirò questa cosa – ha detto la Di Benedetto -, me la mangio, questa cosa è grave. Non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia ‘amore che bella la storia con Francesco, amore sei bellissima’. È subdola”. Cecilia Capriotti, in tutto ciò, rischia di lasciare l’Isola dei famosi. L’isolana sta affrontando un televoto insieme ai colleghi Alessia Mancini e Simone Barbato. Bisogna dire che nel suo soggiorno sull’isola non si è fatta molto amare e i compagni si sono lamentati in più occasioni. Ma sarà il pubblico da casa a decidere quale dei tre naufraghi eliminare. Eppure il gruppo sembrerebbe essersi schierato contro Cecilia. La Capriotti non risulta affatto gradita agli altri naufraghi che l’hanno accusata di aver scambiato l’Isola per una Spa.





Adesso vedremo, martedì prossimo, cosa accadrà alla Capriotti e anche se ci sarà un confronto con la Di Benedetto. Paola la sua parte fino ad ora l’ha fatta. Si è mostrata partecipativa e attiva e ha anche espresso il suo profilo romantico. Pochi giorni dopo avere conosciuto Francesco Monte, ha ceduto alla sua corte, concedendosi ai suoi baci. Il loro idillio è stato purtroppo interrotto dalle accuse di Eva Henger che hanno cagionato il ritiro prematuro di Monte dal reality. Francesco, però, ha già anticipato che gli piacerebbe rivedere Paola una volta che anche lei sarà tornata in Italia dopo la sua esperienza sull’Isola dei famosi.

Ti potrebbe interessare anche: “Mio figlio…”. Isola dei Famosi, Filippo Nardi parla di lui e crolla. Scoppia a piangere durante un momento di confidenze con Rosa Perrotta. E rivela un retroscena che riguarda Zack, 16 anni