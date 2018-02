Anche Filippo Nardi a poche settimane dall'inizio dell'Isola dei Famosi è diventato malinconico e nostalgico. La lontananza dagli affetti, da casa, fa questo effetto anche sui naufraghi 'più tosti' come l'ex gieffino che, forse più degli altri, è sempre agguerrito e in prima linea quando c'è da fare qualcosa. Giò la scorsa settimana, durante la terza diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha provato a indagare sulla sulla delusione d'amore di Filippo, che più volte, nei giorni precedenti, si era lasciato andare con alcuni dei suoi compagni di viaggio. E così, dopo aver aperto il capitolo Bianca Atzei, che non si rassegna alla fine della relazione con Max Biaggi e che si è sfogata proprio con Filippo, quest'ultimo si è commosso in diretta. Occhi bassi, nascosti dal cappello: non era difficile immaginarlo in crisi, vedendo quell'inquadratura. Quindi ha raccontato della sua ex non riuscendo a trattenere le lacrime durante un filmato su un suo momento di crisi. È finita con la sua ex, ma Nardi continua a pensare a lei: "Il dolore ti ricorda che hai amato e sei stato amato – aveva detto in un confessionale della settimana - Nella lista dei dolori è il migliore. Forse lo porterò con me per sempre, ma è sempre il ricordo di una cosa bellissima. Lo dico sempre a mio figlio di non dare mai per scontato le persone che ti amano". (Continua dopo la foto)

È passata una settimana ma non la nostalgia per Filippo che, in un momento di confidenze con Rosa Perrotta, non ha nascosto la commozione nel parlare di suo figlio. Si chiama Zack, ha 16 anni ed è nato proprio dall'amore tra l'ex gieffino e la ex compagna a cui, da quando è all'Isola, pensa ancora. Ma si sa poco e niente su di lei. Solo che si chiama Benedetta, che è stata al suo fianco per ben 11 anni e che lo ha lasciato qualche anno dopo la nascita del loro primo e unico figlio. "È una sensazione stranissima essere un genitore – ha detto Filippo con la voce rotta dall'emozione a Rosa - perché di te non te ne frega più niente. Oggi sento una malinconia, da quando mi sono svegliato". (Continua dopo le foto)

Sempre chiacchierando con la Perrotta, Nardi ha anche ammesso di aver passato un periodaccio dal punto di vista economico. Un momento buio che non gli ha permesso di dare al figlio ciò che desiderava. È emerso tutto durante la riflessione di Rosa sul privilegio di avere la possibilità di andare al ristorante o meno. A quel punto, Filippo le ha raccontato di come è passato dalle stelle alla stalle tra il successo al GF e l'arrivo all'Isola: "Potevo mangiare fuori tutte le sere e invitare 6-7 persone, spendere ogni volta 500-600 euro. Sono passato al non poter andare a mangiare la pizza con mio figlio. Se lo portavo al cinema, perché per noi è tradizione andare alla prima proiezione quando esce un film che ci interessa, poi per qualche giorno dovevo mangiare solo patate. Sono cose che fai volentieri, però. Non mi pesa. La cosa che mi pesa di più è invece non averlo portato a sciare, so che lo vorrebbe tanto".

Qui il video dello sfogo di Filippo con Rosa

