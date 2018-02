Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio ci sarà la prossima puntata. Lo sapevate che è stato cambiato il giorno della messa in onda del reality? Già, la puntata serale è stata posticipata dal lunedì al martedì, sempre su Canale 5, alle ore 21.30. La puntata di martedì 13 è molto attesa perché è quasi certo che ci sarà Francesco Monte che, finalmente, potrà dire la sua sulla faccenda della droga. Dopo le accuse mosse al bel Monte da Eva Henger, il ragazzo ha deciso di lasciare l’Honduras perché ormai per lui quello non era più un gioco ma una gogna. Però, come ha fatto sapere una volta tornato in Italia, per lui è stata una decisione sofferta: voleva arrivare fino alla fine del gioco, voleva approfondire la conoscenza “speciale” con Paola Di Benedetto, voleva continuare a divertirsi. E invece il suo sogno è stato infranto. Ed è un’altra grossa batosta – dopo quella ricevuta da Cecilia che, durante una diretta del Grande Fratello Vip lo ha lasciato perché innamorata di Ignazio Moser con il quale tuttora sta – che il povero Monte deve incassare. La verità sulla “droga all’Isola dei famosi” forse non la sapremo mai. Continua a leggere dopo la foto

“Io ho detto sempre la verità – ha tuonato l’ex pornostar – il fatto che Francesco Monte agisca così mi ha deluso un po’. Poteva chiedere scusa, è un atto di coraggio”. Ciò che non è va giù alla Henger è il fatto che Francesco Monte abbia voluto proseguire la battaglia in tribunale. A ogni modo, il reality continua anche se, senza Francesco, i concorrenti sono più agguerriti e incattiviti. Specialmente le donne che sono state protagoniste di una discussione molto accesa. Chi? Beh, ovvio, Paola Di Benedetto e Cecilia Capriotti, ormai acerrime nemiche. Le due, ormai si è capito, si detestano e non perdono occasione per offendersi o litigare. Domenica 11 febbraio Paola ha confessato a Marco Ferri e Francesca Cipriani che

Cecilia avrebbe parlato male di lei. Continua a leggere dopo le foto

"Cecilia - ha raccontato Paola Di Benedetto agli altri naufraghi - è falsa che mi dice amore mio, quando poi ha detto 'questa qui l’hanno messa dentro per scopare, per farla scopare da qualcuno'. Ma io la dirò questa cosa, me la magno, questa cosa è grave, non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia 'amore che bella la storia con Francesco, amore sei bellissima'. Lei è subdola". Ma davvero ha detto quelle parole? Beh, è molto grave. Molto. "Non credere a tutto quello che ti viene riportato", le ha detto Marco Ferri per farla calmare e soprattutto invitarla a ragionare. Ma lei sembra accecata dalla rabbia e non ha alcuna intenzione di perdonare la collega. Si mette male…

“Ma se è drogato…”. Isola dei Famosi, Francesco Monte la prenderà male… Nonostante le smentite, il ritorno anticipato in Italia e le mille parole spese per dichiarare la sua innocenza, ecco la “mazzata”. Questa di sicuro non se l’aspettava e metterà l’ex di Chechu ulteriormente in ginocchio