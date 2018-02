Insomma, la pace del cuore per Gemma Galgani è un concetto che forse abbraccerà in qualche prossima vita. In questa, per la torinese non si riesce a cogliere il bandolo della matassa che le aggroviglia lo stomaco. Con Giorgio Manetti le cose si mettono sempre peggio, l’incursione nella vita del gabbiano di Anna Tedesco le sta facendo letteralmente attorcigliare le budella. Infatti la dama, dopo essere venuta a conoscenza della ritrovata sintonia tra Giorgio e Anna Tedesco, ha avuto un'accesa discussione con Tina Cipollari. Ma non è finita qui, perché nello scontro verbale tra le due donne è intervenuta anche la Tedesco che ha litigato con Gemma. Infatti, la De Filippi è tornata sull’argomento ‘cruciale’: le dichiarazioni che il cavaliere ha rilasciato durante un'intervista e che hanno fatto piangere per giorni la Galgani. In studio è arrivato un file audio da parte del giornalista di "Di Più" che contiene altre dichiarazioni dell'uomo nei confronti della sua ex fidanzata. La Galgani non riesce proprio a darsi pace e in più il riavvicinamento di Giorgio e Anna l’ha letteralmente sconvolta. (continua dopo la foto)

Gemma ha confidato alla redazione del Trono Over di sentire delle particolari sensazioni quando si avvicina a Giorgio, in particolar modo quando balla con lui. Anche quest'ultimo ha confermato la stessa cosa, precisando però che lui le vuole solo bene e non la ama. La torinese visibilmente commossa, ha pregato Manetti di dire la verità a tutti e di non farsi condizionare da nessuno, soprattutto da Tina Cipollari. A quel punto l'opinionista Gianni ha preso la parola invitando il gabbiano a prendere una posizione ed essere chiaro una volta per tutte con Gemma. Il cavaliere forse perché è stato messo con le spalle al muro da Sperti, ha nuovamente spezzato il cuore alla sua ex affermando che tra loro due non potrà più essere nulla.

Dopo tutto questo teatrino è entrata in gioco la Tedesco che è stata attaccata da Gemma. Secondo la torinese tra il suo ex e la bionda c’è molto di più di una semplice amicizia come i due andrebbero millantando. A sostegno di Gemma si è unito anche Gianni Sperti che si è detto convinto che tra i due ci sia un’amicizia, ma che questa sfoci abbondantemente nell’amore fisico. In studio si è scatenato il putiferio. Anna si è arrabbiata, con Gemma e con Gianni, cercando di tutelare in ogni modo la sua immagine,ma ha anche aggiunto, rivolgendosi alla Galgani, “Lui non è il tuo fidanzato… piantala!”. In tutto ciò Giorgio? A parte qualche risatina, non ha praticamente aperto bocca, ha tentato di dire la sua, ma non c’è proprio riuscito. Tanto che viene da chiedersi perché mai queste donne si accapiglino per uno che non prende una decisione e neanche apre bocca. Misteri e magia del trono over.

