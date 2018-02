Il droga gate de L’Isola dei Famosi non finisce. Nonostante Francesco Monte, troppo sotto pressione per la vicenda, abbia deciso di sua spontanea volontà di lasciare l’Honduras e tornare in Italia, il suo gesto estremo non è bastato. Perché, ovviamente, ora che è tornato, tutti gli chiedono, sempre, di parlare della stessa cosa. E, sull’altro fronte, Eva Henger continua a incalzare. E continua a ribadire lo stesso concetto: Francesco Monte ha portato della marjuana in Honduras e ne ha fatto uso – insieme ad altri naufraghi dei quali però la Henger non ha voluto fare i nomi – i primi giorni, quando i naufraghi stavano ancora nella villa. Monte ha sempre negato e ha anche preso male l’accusa della ex star del porno il figlio della quale, tra l’altro, ha un figlio che, qualche anno fa, fu fermato dai carabinieri in possesso di 5 grammi di marjuana. Sarebbe proprio questo il motivo che spingerebbe la Henger a essere così insistente. È quanto ha fatto sapere a Verissimo Eva durante la puntata di sabato 10 febbraio, quella del confronto a distanza tra i due ex naufraghi. Monte, ovviamente, non è stato a guardare. Anzi, ha reagito. Continua a leggere dopo la foto

Cosa ha detto. "È stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social. Mi sento sicuramente vittima di un'ingiustizia". E ha precisato di fumare tabacco: "Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso. Io fumo il tabacco per cui 'rollo' le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un'altra cosa". Il pubblico, però, ormai non sa più da che parte stare. Ed ecco spuntare un'offerta per Francesco Monte. Come avrà reagito il bel pugliese quando ha letto il settimanale di Sandro Mayer?

Su quelle pagine c’è un’intervista a Don Mazzi che suggerisce a Monte di andare da lui. Parole testuali: “L’Isola dei Famosi è equivoca. Si fa tutto per creare notizia, per creare interesse. Un giorno va bene una cosa, un giorno dopo il contrario. Il discorso non è se denunciare subito o denunciare più tardi. Di fronte a una situazione di un certo tipo ognuno di noi ha una sua coscienza, deve riflettere su come agire. Il problema non è la tempistica, il problema è la confusione che quel reality crea dando il via a equivoci infiniti. Davanti a un’accusa come quella di Eva Henger bisogna far chiarezza non tirare in ballo mille cose per non affrontare il vero punto. Finché si fa spettacolo con il gossip ci può stare, ma quando in ballo c’è la droga, la questione è molto più grave. Bisognerebbe essere più seri. So che alcuni pensano che lo spinello non è una cosa grave ma stiamo parlando pur sempre di droga. Monte? Non so se ha un problema o sono solo calunnie. Nel caso, se avesse bisogno, qui troverebbe le porte aperte”.

