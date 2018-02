Misure praticamente perfette, 88-60-90, alta un metro e 73, il grande pubblico si è accorto per la prima volta di lei nel corso della settima edizione di Ciao Darwin. Per la precisione nel corso della sesta puntata, la prima durante la quale l'inossidabile duo Bonolis-Laurenti la introdusse agli spettatori nel ruolo di sensuale Madre Natura dal fisico esplosivo. Maschietti ovviamente in visibilio di fronte a quella meraviglia, con applausi scroscianti e complimenti a non finire. Terminata quell'esperienza, ha proseguito nella ricerca di spazio sul piccolo schermo, entrando a far parte di un'altra celebre trasmissione: lo show comico Colorado. Parliamo di Paola Di Benedetto, la naufraga più sexy dell’Isola dei famosi, vicinissima, pare a Francesco Monte. Ebbene, anche lei nasconde un segreto. Non è tutta farina del suo sacco quello che si vede. Da qualche tempo i più attenti osservatori si sono messi alla ricerca di foto di Paola Di Benedetto prima che diventasse famosa e, scrive Funweek, hanno trovato parecchio materiale interessante sulla vicentina che ha rapito il cuore di Francesco Monte. (Continua dopo la foto)

Per diventare Madre Natura ha avuto bisogno di un padre chirurgo che aggiustasse qualche difettuccio qua e là e la rendesse davvero irresistibilmente affascinante…o irriconoscibile, fate voi! Il naso è stato senza alcun dubbio migliorato e anche gli zigomi hanno subito un intervento, le labbra sono più morbide e carnose ora rispetto a quando ha vinto Miss AntennaTre a 17 anni e c’è chi si dice pronto a scommettere che abbia fatto una blefaroplastica per rendere più intenso lo sguardo. Non c’è nulla di male, ovviamente, ma sapere che anche Paola Di Benedetto – che ha incarnato la perfezione femminile nel programma di Paolo Bonolis – ha avuto qualche imperfezione ci rincuora un bel po’.





Quanto alla presunta storia con Monte, la parola a Francesco che dice: "È nato un avvicinamento tra a me e lei all'improvviso. Ci siamo conosciuti un po' di più, ci siamo raccontati molte cose. Quindi vedremo. C'era una qualcosa di fondo che si poteva coltivare, adesso vediamo", ha affermato Monte in un'intervista con la Toffanin. E l'ex naufrago crede che prima o poi qualcosa di positivo possa arrivare: "Credo nel karma, con tutte queste situazioni negative, mi drovrà capirare qualcosa di veramente bello". Poi arriva un messaggio chiaro per Eva Henger che l'ha accusato. Una clip con le parole di Cecilia Rodriguez fa commuovere Monte: "Bisogna avere delle prove e non si può accusare durante una diretta televisiva, in un programma del genere", ha affermato la sorella di Belen schierandosi al fianco del suo ex.

