Il Festival di Sanremo 2018 è finito e ha proclamato Michelle Hunziker la regina indiscussa dell’evento. La conduttrice svizzera sul palco dell’Ariston ha mostrato la sua professionalità, la sua bravura, la sua versatilità, la sua simpatia e, ovviamente, la sua bellezza. L’edizione di quest’anno è stata un vero successo e ha tenuto incollata allo schermo quasi tutta Italia. C’era un bel ritmo e un bella sintonia tra i conduttori. Claudio Baglioni, la Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno convinto il pubblico, vedremo di nuovo loro il prossimo anno? Non si sa. Si dice che squadra che vince non si cambia, ma è anche vero che Sanremo è Sanremo e tutto può essere. Comunque è un po’ prestino per pensare al futuro ed è bene, semmai, pensare a un futuro un po’ più prossimo. Ora Michelle è tornata alla sua vita normale e, soprattutto, alle reti Mediaset che, gentilmente, l’hanno concessa alla Rai per il periodo del festival della canzone italiana che ha visto trionfare Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Ospite di Mattino 5, la ex moglie di Eros Ramazzotti, che quando ha ballato Despacito con Favino indossava un vestito che avevamo già visto indosso all’attuale moglie di Eros Marica Pellegrinelli, ha rivelato alcuni dettagli della sua esperienza. Continua a leggere dopo la foto

La Hunziker ha fatto sapere che si è trovata molto a suo agio sul palco dell’Ariston calcando il quale ha provato un’esperienza meravigliosa e molto emozionante. La Hunziker, comunque, ha anche parlato di altro. In particolare del motivo che l’ha spinta a tagliare i capelli poco prima dell’inizio di Sanremo. In molti, infatti, non hanno capito il suo gesto. E allora è stata la bella svizzera a spiegare tutto. Come Michelle ha spiegato, per tutte le donne tagliare i capelli è una specie di trauma e anche per lei. Eppure, pur sotto pressione per l’avventura che l’aspettava, ha deciso di accorciare la sua chioma di dieci centimetri. Il motivo? Una sfida con se stessa. L’aspettava una sfida (condurre Sanremo) e ha colto la palla al balzo e ha accorciato anche i capelli.

Michelle ha anche suggerito a Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, di fare altrettanto. Un cambio di look ogni tanto ci vuole… La Panicucci seguirà il consiglio di Michelle? Vedremo. Comunque, ora che è tutto finito, potremo ricominciare a parlare delle presunte gravidanze della Hunziker. Ma forse stavolta sarà la volta buona. "Confermo che dopo il Festival vorrei un altro figlio, ma mi fa ridere il fatto che appena ho detto che avrei 'riaperto il cantiere' subito hanno scritto che sono incinta. Ma che diamine, date tempo al povero Trussardi di fare il suo lavoro", aveva fatto sapere la bella conduttrice a Chi. E ha aggiunto: "L'idea c'è, ma non è che io e mio marito ci siamo visti molto in questo ultimo mese. Anzi, sono piena di malinconia e combattuta da un dualismo interiore perché da un lato sono presa dal Festival e le emozioni sono alle stelle, dall'altro vorrei avere con me mio marito e le mie bambine perché anche loro sentono la mia mancanza – ha detto Hunzi a Chi - Ma, per come sono intense le giornate qui, farei loro del male e quindi sono rimaste a casa con il papà. Ora abbiamo deciso che, visto che Sole piange tutto il giorno, venerdì verranno tutti da me, così poi torniamo a casa insieme". Ora sì che avranno più tempo insieme… Aspettiamo fiduciosi…

