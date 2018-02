Una prova di forza mai vista quella con la Lazio, spazzata via 4 -1. Un risultato che non solo permette al Napoli di riprendersi la vetta della classifica, sorpassando di nuovo la Juve che nell’anticipo di sabato aveva battuto al Franchi la Fiorentina, ma dimostra che quella azzurra è seria, valida e concreta pretendente per lo scudetto. Uno scudetto che alle pendici del Vesuvio aspettano da 30 anni, dagli anni di Diego Maradona. Al di là della dimensione calcistica però, c’è stato qualcosa che ha attirato l’attenzione di quanti hanno seguito la diretta dell’incontro. Un imbarazzante fuorionda per Fabio Caressa: il telecronista di Sky, nonché marito di Benedetta Parodi, e Beppe Bergomi. Stavano commentando il match quando è andato in onda un misterioso intervento, piuttosto volgare: "Questi pezzi di m*** di Sky. Tornate a Milano a vedere l’Intere". Non è dato sapere chi sia il contestatore del San Paolo, e perché ce l'avesse con Caressa e compagnia. Per i partenopei quella di ieri è la ventesima vittoria su 24 partite, uno score che porta il Napoli al secondo posto tra le migliori squadre d'Europa come media punti. (Continua dopo la foto)

Con il pari di oggi del Barcellona con il Getafe, infatti, il Napoli ha superato i catalani salendo a una media punti di 2,62 a partita, dietro soltanto al Manchester City a 2,67. E i numeri esaltano anche Dries Mertens che è tornato a segnare con chirurgica precisione ed è ora salito a 15 gol in campionato. Unica nota negativa di ieri l'allarme per la schiena di Marek Hamsik che ha dovuto lasciare il campo all'intervallo come spiega oggi lui stesso: "Ho avvertito dolore alla schiena - scrive sul suo sito web - e con Sarri abbiamo deciso di restare negli spogliatoi. Quanto starò fuori? Lo staff medico farà il massimo". Quanto alla Lazio, Arrigo Sacchi, ex ct di Milan, Nazionale e Atletico Madride dice la sua.

“Il Napoli se non gioca bene corre pericoli come è successo nel primo tempo con la Lazio, che ha giocato con ritmo e fisicità. Nel secondo tempo” – continua il tecnico emiliano– “la squadra di Sarri ha mostrato un calcio che poche volte si vede in Italia. Comunque questa è una vittoria che non premia la Lazio per quello che ha fatto vedere nel primo tempo, ma se nel secondo tempo la gara è andata così il merito è solo del Napoli”.

