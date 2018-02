La carriera, la vita, l’amore. Rita Dalla Chiesa si confessa a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. La conduttrice tv, da tempo lontana dagli schermi, ha toccato molti temi a cominciare dall’ex marito Fabrizio Frizzi, nei mesi scorsi al centro dell’attenzione dei media dopo il malore che l’ha colpito. "Fabrizio Frizzi è stato l'uomo più importante della mia vita, ma quando arriva il sottovento ti devi fermare cerchi il tuo approdo e lasci che gli altri vadano per conto loro. Ho avuto paura quando si è sentito male – confessa Rita- ma ho pensato che le seconde famiglie vadano rispettate e non sono corsa in ospedale. Mi sono tenuta in contatto con la moglie Carlotta, ma sono rimasta a casa... Fabrizio è una persona per bene e non si meritava il massacro mediatico. Una persona forte da tanti punti di vista; io lo ammiro molto e lo stimo molto". Alla domanda sulla possibilità che le sue condizioni siano preoccupanti rassicura il pubblico: "No, non penso". La storia d’amore tra Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa è rimasta nel cuore di tutti. (Continua dopo la foto)

Dalla loro separazione sono passati 20 anni, ma nonostante ciò i fan più nostalgici continuano a invocare un ritorno di fiamma. Sulla questione per altro era recentemente Rita, intervistata dall’amica Monica Setta. In quell’occasione aveva parlato delle ragioni della loro rottura, spiegando come, alla fine, il divorzio fosse dipeso da lei e non dal tradimento di lui aggiungendo poi: “Quando c’è un rapporto bisogna fare di tutto per salvarlo. Quando mi sono separata pensavo che fosse una storia d’amore talmente bella che meritava di essere chiusa per non essere rovinata. Oggi la penso in modo diverso. (…) Oggi un errore può capitare a te, domani a me. (…) Quel rapporto meritava di andare avanti”, afferma con convinzione.

Fabrizio, da parte sua, aveva replicato dalle colonne di Nuovo dichiarando di essere lusingato per l’interesse che i fan nutrono ancora per il matrimonio con l’ex moglie. Ma per lui ormai la questione è chiusa, anche perché si è costruito una nuova vita accanto a Carlotta, con cui ha una splendida figlia, Stella. Rita però è sempre nel suo cuore: “Tra noi c’è un rapporto di grande amicizia, le voglio un gran bene e lo so che persona preziosa sia. In certi casi è meglio darsi nuove possibilità, pur mantenendo il ricordo delle cose importanti”. Insomma, era giusto porre fine a un rapporto che purtroppo non andava più.

