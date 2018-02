“Io sicuramente ho detto la verità, mi dispiace che Francesco Monte agisca così, sarebbe bastato che avesse chiesto scusa. Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, e non mi faccio passare per bugiarda. Mi ha attaccato nel gioco, nominandomi, perché gli avevo rotto le scatole per la canna. Sono certa di non essermi sbagliata perché ho sentito l’odore, anche altri concorrenti si sono lamentati. Tutti hanno paura per la propria immagine, vogliono rimanere fuori da questa storia perché hanno visto come sono stata trattata, ma prima o poi viene sempre fuori la verità.” Un attacco duro, netto e che non ammette repliche quello portato da Eva Henger a Domenica Live, sotto gli occhi di Barbara D’Urso, contro l’ex tronista che poi è proseguito: “Francesco mi ha deluso. Se avesse chiesto scusa subito la storia sarebbe finita dopo quella puntata. Chiedere scusa è un atto di grande coraggio. Non mi faccio mettere i piedi in testa da Monte e non passo per bugiarda”. A detta di Eva, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguezl’avrebbe nominata perché per tutta la settimana gli avrebbe chiesto di smetterla di fumare. (Continua dopo la foto)

Francesco, aveva raccontato già la sua verità a Verissimo: “Stavo cominciando a metabolizzare alcuni aspetti della mia vita, come la rottura con la mia ex fidanzata, quando è successo tutto questo. La produzione mi ha avvisato di quanto stava accadendo in Italia: non potevo restare in quella condizione all’Isola dei Famosi” ha dichiarato Francesco. “Ho subito pensato a mio padre e a mio fratello. Non volevo andare via, ma dovevo difendere la mia persona e la mia famiglia” ha aggiunto Monte. “Quando ho visto mio padre mi ha abbracciato e ha pianto. Non mi ha chiesto spiegazioni, lui mi conosce” ha puntualizzato l’ex tronista di Uomini e Donne.





L'ex tronista di Uomini e Donne, che ha ribadito di aver portato in Honduras del semplice tabacco, è pronto ad affrontare senza timore le accuse di Eva Henger. “Si va avanti, risolveremo anche questo” ha chiarito il giovane. Intanto alcuni fan del tronista hanno le idee chiare: “Sinceramente anche io avevo più fiducia in te dopo la batosta che hai preso con Cecilia – scrive un utente - Sembravi molto maturo, purtroppo mi sono dovuto ricredere. Non ti seguirò più, a malincuore ma devo farlo”. Insomma, per Francesco Monte la strada adesso sembra tutta in salita. Anche perché Eva Henger ha fornito nuovi dettagli della vicenda tirando in ballo pure Francesca Cipriani, ancora impegnata in Honduras con il reality show. “Anche la Cipriani ha fatto presente il problema alla produzione” ha confidato Eva a Barbara d’Urso. La Henger, spalleggiata dal marito e dalla figlia, è più che sicura della sua posizione, tanto da concludere: “La verità viene sempre a galla. Era più bello se la verità la diceva lui, così si fa solo una doppia figuraccia”.

