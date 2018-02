Brutta lite, quella andata in onda a Domenica Live durante il confronto sul caso 'canne' all'Isola dei Famosi. Oggetto del dibattito, ancora una volta le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte: secondo la Henger, Monte avrebbe portato droga nella casa dove erano riuniti prima di arrivare sull’isola. A seguito di quell’accusa, sono stati in molti a condannare la Henger e le polemiche continuano. E quando tra gli ospiti in studio si sente il commento "Non è certo Eva Henger che può fare la morale…", la figlia Mercedesz Henger è esplosa. A fare il commento incriminato è stata Teresanna Pugliese ex-ex di Monte. "Hai detto che mia madre non può fare la morale per il lavoro che ha fatto? Sei come tutti i ragazzini che mi bullizzavano a scuola. Tu non hai mai sbagliato?", ha detto la ragazza. Teresanna si è difesa e ha spiegato di non avere nulla contro la madre e quindi di non averla definita una persona ingiusta. "Io credo che lei possa dire quello che pensa ma non è nella posizione, oggi, per fare una morale!", ha ribadito l'ex tronista, rilanciando: "“Io non mi metto nuda con gli uomini di fronte alle telecamere". (continua dopo la foto)

Ma Mercedesz l'ha incalzata: "Certo, tu lo hai fatto dietro". All’invito a non guardare al passato della Henger, ha risposto Karina Cascella: «Perché dobbiamo seppellire quello che ha fatto Eva Henger e non quello che ha fatto Francesco Monte?". Gli animi, a quel punto, si sono scaldati oltre ogni limite, con le accuse di Mercedesz rivolte all'ex protagonista di Uomini e Donne e la replica di quest'ultima che ha ribadito di non avere nulla contro la madre ma senza fare un passo indietro rispetto alle sue precedenti dichiarazioni: "se si è messa nuda davanti a tutti non credo sia nella posizione di fare la morale", ha comunque sottolineato Teresanna. Eva, a detta della figlia, oggi sarebbe una donna del tutto diversa rispetto a quella del passato.





In difesa della Henger è intervenuta anche Vladimir Luxuria che ha definito quanto accaduto nel suo passato ormai sepolto da tempo. Barbara D'Urso, di contro, ha ritenuto opportuno rimproverare Teresanna per il suo intervento: "È come uno che viene arrestato per un furto, paga, sconta la pena e poi non gli diamo lavoro per il suo passato! Ognuno ha il diritto di rifarsi una vita". "Abbiamo parlato molto dell'amore nato tra Francesco Monte e Paola sull'Isola - dice Vladimir Luxuria - eppure Paola non ha detto nulla da quando Monte è uscito, nemmeno che le manca, mi domando se non sia stato chiesto ai partecipanti di non parlare più di Monte". Da Barbara D'Urso l'invito a Monte, ad andare a raccontare la sua verità in studio, "senza contraddittorio".

