Lo stavano tutti aspettando al varco. Francesco Monte dopo aver lasciato l'Isola dei Famosi si è finalmente concesso in video. Per dire la sua ha scelto il pacato salotto di Silvia Toffanin, dove ha spiegato quello che sta accadendo nella sua vita. Fino ad oggi l'ex naufrago aveva solo lanciato dei messaggi social. Attraverso il suo profilo Instagram aveva fatto sapere che era tranquillo, dispiaciuto e pronto a difendersi. Ma ha anche reso noto che non sarà presente in studio durante la prossima puntata del reality. Ma non si sa mai. Ospite di Verissimo, Monte si è difeso dalle accuse di Eva Henger ma ha soprattutto svelato il suo stato d’animo. Umore che, come è facile immaginare, non è dei migliori. Perché Monte non voleva lasciare l’Honduras: da tempo sognava di fare questa esperienza ma il 'canna-gate' ha mandato tutto all’aria. Francesco è stato in un certo senso 'costretto' a tornare in Italia per difendere la sua persona e i suoi diritti. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha spiegato che era molto preoccupato per il padre Angelo e per il fratello Stefano. (continua dopo la foto)

“Stavo cominciando a metabolizzare alcuni aspetti della mia vita, come la rottura con la mia ex fidanzata, quando è successo tutto questo. La produzione mi ha avvisato di quanto stava accadendo in Italia: non potevo restare in quella condizione all’Isola dei Famosi” ha dichiarato Francesco. “Ho subito pensato a mio padre e a mio fratello. Non volevo andare via, ma dovevo difendere la mia persona e la mia famiglia” ha aggiunto Monte. “Quando ho visto mio padre mi ha abbracciato e ha pianto. Non mi ha chiesto spiegazioni, lui mi conosce” ha puntualizzato l’ex tronista di Uomini e Donne. L'ex tronista di Uomini e Donne, che ha ribadito di aver portato in Honduras del semplice tabacco, è pronto ad affrontare senza timore le accuse di Eva Henger. “Si va avanti, risolveremo anche questo” ha chiarito il giovane.





In tutto ciò, l'ex fidanzata Chechu sta dalla sua parte. “Prima di fare delle accuse bisogna avere delle prove” ha ribadito Cecilia Rodriguez che ha poi rivelato: “Ho inviato a Francesco un messaggio prima della partenza per l’Isola dei Famosi. Gli ho fatto l’in bocca al lupo”. Insomma tra i due c'è il sereno e adesso Monte può anche pensare a riaprire il suo cuore. Infatti, non ha dimenticato Paola Di Benedetto, l’altra concorrente dell’Isola dei Famosi con la quale ha avuto un flirt. “Purtroppo la nostra conoscenza è stata interrotta. Il nostro avvicinamento è stato spontaneo. All’inizio ci guardavamo con un po’ di antipatia. Poi ci siamo conosciuti un po’ di più: le ho raccontato cose della mia vita che non pensavo di riuscire a dire. Anche lei è uscita, come me, da una lunga relazione ma tra di noi non è la classica situazione chiodo schiaccia chiodo”. Monte ha infine assicurato: “Quando uscirà ci vedremo”.

