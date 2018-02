Non c’è Festival di Sanremo senza giallo, e dopo la parolaccia andata in onda in Eurovisione (non si sa bene ancora da chi) e commentata da tutti i presenti in sala, ecco che ne spunta un altro. Cos'ha sussurrato Ornella Vanoni all'orecchio di Pierfarancsco Favino? Beh, stavolta il mistero potrebbe essere risolto.La mitica cantante milanese, 83 anni, è apparsa decisamente su di giri e secondo i più attenti avrebbe riservato più di una lusinga all'aitante atto In fondo, a Favino è andata bene. La sera prima, durante il suo duetto con Alessandro Preziosi, un altro bellone del cinema italiano, la scatenata Ornella sarebbe stata beccata dai più maliziosi mentre osservava ammirata le "doti nascoste" del suo partner musicale. Applausi a scena aperta per lei.re trasformatosi in conduttore all'Ariston: "Quanto sei bravo, quanto sei bello...". Un attestato di stima, con il suo classico stile ironico, non da poco. Oltre che la bellezza di Favino, il festival ha regalato altre gioie alla Vanoni alla quale è andato il Premio 'Sergio Endrigo' per la migliore interpretazione. (Continua dopo la foto)

Mentre il premio della sala stampa 'Lucio Dalla' per la categoria campioni è stato assegnato a Lo Stato Sociale. Il premio 'Sergio Bardotti' per il miglior testo è andato a Diodato mentre si è aggiudicato il premio 'Giancarlo Bigazzi' per la migliore composizione musicale Max Gazzé. Infine, il premio Tim Music assegnato alla canzone più ascoltata sulla app musicale TimMusic è andato a Ermal Meta e Fabrizio Moro. La serata si è aperta con l'esibizione del vincitore della Nuove Proposte, Ultimo con 'Il ballo delle incertezze' (che Baglioni ha modificato per sbaglio in 'Il ballo delle apparenze'), poi è partita la gara aperta da Luca Barbarossa. A seguire, in ordine di uscita: Red Canzian, i The Kolors, Elio e Le Storie Tese.





Quindi Ron, Max Gazzè, Annalisa, Renzo Rubini, i Decibel, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro (la performance si è conclusa con una standing ovation dell'Ariston per la signora della canzone, che ha accettato la gara a 83, in un festival in cui non avrebbe certo sfigurato tra gli ospiti), Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale (che sul finale ha coinvolto la platea in un ballo scatenato), Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Diodato e Roy Paci, Nina Zilli, Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mario Biondi, Le Vibrazioni, Enzo Avitabile e Peppe Servillo.

Uno dei momenti più emozionanti della serata lo ha regalato il monologo sul tema dell'estraneità e dell'esclusione del bravissimo Pierfrancesco Favino dal suo ultimo spettacolo teatrale 'La notte poco prima della foreste', tratto dal dramma di Bernard-Marie Koltès. Sul finale, con Favino in lacrime, è entrata Fiorella Mannoia, ospite del festival per cantare con Claudio Baglioni 'Mio fratello che guardi il mondo', in omaggio ad un altro grande della canzone italiana come Ivano Fossati. Intorno a mezzanotte è stato ancora Favino, insieme a Michelle Hunziker, a dedicare un momento alla Giornata del ricordo delle Foibe.

