Pure guardare è peccato, dice il saggio. E allora, sebbene si tratti di una quisquiglia da niente, Pierfrancesco Favino è colpevole e peccatore. L’attore, in cui molti hanno rivisto Vittorio Gassman, ha fatto cadere l’occhio dove non avrebbe dovuto. Michelle Hunziker ci ha messo del suo presentandosi con un clamoroso abito brillantinato e scollatura abissale sul generoso seno e Favino c’è cascato in pieno. Durante uno sketch comico l'attore si è girato all'improvviso fissando proprio il décolleté della svizzera per un paio di secondi, salvandosi in corner con una battuta: "Come si brillante, stasera". E un brivido (caldo) ha percorso la platea sanremese e i divani dei telespettatori. L’intimità tra i due, del resto, era già stata palesata nei giorni scorsi. Se infatti avete visto Sanremo, è quasi certo che avete visto pure il ballo di Michelle e Pierfrancesco Favino sulle note di Despacito che ha fatto impazzire il pubblico. Una performance che ha dimostrato il talento e la versatilità di entrambi i conduttori e che ha messo d’accordo tutti. O quasi. (Continua dopo la foto)

Sì perché, se da un lato la performance di Michelle e Piefrancesco ha appassionato il pubblico, dall’altro ha fatto arrabbiare qualcuno. Nello specifico il marito di Michelle Hunziker Tomaso Trussardi e la moglie di Favino Anna Ferzetti che si sono ingelositi di fronte a tanto affiatamento e a tanta passione. “Mio marito mi ha telefonato questa mattina e non mi ha neanche salutato, mi ha chiesto subito: ‘E quel ballo succinto con Favino?’”, ha scherzato la conduttrice svizzera, durante la conferenza stampa del giorno dopo. Ma anche Favino ha avuto una bella gatta da pelare. “La mia signora mi ha svegliato dicendo: ‘che sia l’ultima volta’”. (Continua dopo le foto)





“Io faccio finta di fare la ballerina. Alcuni passi li abbiamo un po’ inventati. Comunque ora ci candidiamo per Ballando con le selle”, ha continuato lei. E Favino: “È una sfida che volevo affrontare - ha rivelato poi Favino - Non bisogna mai limitarsi, anche col rischio di sbagliare”. Bravi. E affiatati. Forse troppo affiatati? Bah… Dopo lo scivolone di Michelle Hunziker che tutti hanno notato, ora c’è un bel problema… Quale scivolone? Beh, quello del vestito… Il vestito che la Hunziker ha indossato per il ballo lo avevamo già visto addosso a Marica Pellegrinelli, l’attuale moglie di Eros Ramazzotti. Beh, una roba assai imbarazzante…

Ti potrebbe interessare: “Tre stro***!”. Sanremo, il fuori onda gela Claudio Baglioni. È successo mentre sul palco si esibivano Favino e Fiorella Mannoia. L’edizione numero 68 si chiude col giallo. Ed è polemica