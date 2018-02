Pierfrancesco Favino è la vera rivelazione di questo festival. In occasione della finalissima, poi, ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro. Ha regalato al pubblico dell'Ariston e ai telespettatori un pezzo di bravura davvero rara, degno dei più grandi. Il tema è l'immigrazione, e Favino è arrivato dritto al cuore di tutti con un testo ricco e che lui ha interpretato da brividi. Subito dopo la sua performance anche Michelle Hunziker è tornata in studio visibilmente emozionata e ha sottolineato la bravura del suo compagno di viaggio in questo festival. Anche sulla rete i complimenti si sono sprecati. Se ve lo siete perso, eccolo... (Continua a leggere dopo la foto e il tweet)

"Voglio poter urlare, voglio poter urlare anche se poi mi sparano addosso" @pfavino#Sanremo2018 pic.twitter.com/d4FFJ3cpqT — Festival di Sanremo (@SanremoRai) 10 febbraio 2018

La notte prima delle foreste o meglio è un atto unico del drammaturgo e regista francese Bernard-Marie Koltès del 1977. È questo il testo letto da Pierfrancesco Favino sul palco di Sanremo. Un testo di cui lo stesso attore romano ebbe a dire, in una sua recente intervista: "Sono innamorato di questo testo, perché Koltès sceglie di non dare risposte e le sue parole creano immagini, emozioni… direi che è più vicino alla musica. Racconta una storia che riguarda tutti, il bisogno estremo degli altri, dello stare insieme e, al tempo stesso, l’insofferenza dello stare insieme".

