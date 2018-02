Purtroppo qualche problema tecnico sta facendo imbestialire il pubblico a casa a causa del segnale che va e viene. Probabilmente è dovuto al troppo flusso di telespettatori presente su Rai1. Dopo cinque giorni di attesa, Laura Pausini è arrivata finalmente a calcare il palco dell'Ariston, dopo i problemi di laringite che le avevano impedito di essere ospite della prima serata, come previsto. La cantante viene accompagnata al centro del palco dal direttore artistico e inizia a cantare. Improvvisamente, però, il segnale Rai inizia a dare qualche problema, pare a livello nazionale. Sui social sono stati in molti a lamentarsi e a lanciare l'allarme. Il primo Big ad esibirsi per la finale di Sanremo 2018 è stato Luca Barbarossa con "Passame er sale". Dopo la convincente esibizione con Anna Foglietta del venerdì, che ha permesso alla coppia di piazzarsi nella zona alta della classifica, stasera prova a conquistarsi il favore del pubblico che si esprimerà col televoto da casa. (Continua a leggere dopo la foto)

A seguire c'è stato Red Canzian con "Ognuno ha il suo racconto" e il rock scoppiettante, come lo ha definito la Hunziker presentandolo. Baglioni aveva aperto con l'ironia: "La mia farfallina ha fatto molto più scalpore di un'altra farfallina, nonostante il diverso posizionamento". Baglioni apre così l'ultima serata di Sanremo, facendo capire che Belén Rodriguez sia praticamente un argomento trasversale e inevitabile e che quel celebre abito che metteva in vista il suo tatuaggio (in basso trovate una dispositiva) è diventato oramai un riferimento comune.

Dopo questo riferimento alla showgirl spagnola, il direttore artistico lancia Ultimo, vincitore tra le Nuove Proposte, che canta "Il Ballo delle Incertezze". Intanto la serata sta procedendo bene, ma in molti da diverse zone d'Italia continuano a lamentarsi del segnale che va e viene.

