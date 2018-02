Sanremo sta riservando delle sorprese continue, con pezzi di televisione davvero fantastici. L'ennesima sorpresa di questa edizione, e in questa finalissima, l'ha regalata ancora Fiorello, mattatore della serata di apertura. In quell'occasione aveva chiamato al telefono Laura Pausini, la quale aveva dovuto dare forfait costretta a letto da una brutta faringite. Allora questa sera, dopo l'esibizione di Laura, squilla ancora il telefono. E dall'altra parte è proprio Fiorello che anche via cellulare ha dato via a uno spettacolo esilarante con la cantante. (Continua a leggere dopo la foto)

Subito dopo lo scherzo, Baglioni e la Pausini hanno dato via ad un emozionante duetto con "Avrai", celebre canzone che Claudio aveva dedicato al figlio. Nell'esibizione si sente ancora qualche residuo di raucedine per Laura, ma l'emozione che ci ha messo è arrivata dritta al cuore di tutti. (Continua a leggere dopo la foto)

Alla fine dell'esibizione Laura Pausini è emozionatissima, e Claudio Baglioni ha voluto ricordare davanti a tutti di averla scritta proprio per il figlio Giovanni seduto in prima fila.

Ti potrebbe interessare anche: "Claudio, ecco cosa voglio dirti". Sanremo, la commovente lettera prima dell’inizio della finale. Il superbig della musica e della cultura italiana ho voluto dirlo a tutti, così…