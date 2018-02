E Claudio Baglioni per la finalissima ha deciso di aprire con ironia. "La mia farfallina ha fatto molto più scalpore di un'altra farfallina, nonostante il diverso posizionamento". Baglioni apre così l'ultima serata di Sanremo, facendo capire che Belén Rodriguez sia praticamente un argomento trasversale e inevitabile e che quel celebre abito che metteva in vista il suo tatuaggio (in basso trovate una dispositiva) è diventato oramai un riferimento comune. Dopo questo riferimento alla showgirl spagnola, il direttore artistico lancia Ultimo, vincitore tra le Nuove Proposte, che canta "Il Ballo delle Incertezze". (Continua a leggere dopo la foto)

Sul web tutti hanno subito apprezzato la battuta di Baglioni, sottolineando anche una notevole differenza di stile tra lui e la showgirl argentina. (Continua a leggere dopo la foto)

