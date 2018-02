Pochi minuti prima dell'inizio della finalissima di Sanremo è arrivata a Claudio Baglioni una lettera davvero inaspettata: "Ciao Claudio! Finalmente un FESTIVAL! Complimenti! I cantanti possono, come un tempo, ritornare a non essere più i valletti dei grandi ospiti. Un'impresa non facile che solo a un ‘Passerotto' come te poteva riuscire!". Firmato Adriano Celentano. Che complimenti a Claudio Baglioni per il suo Festival di Sanremo 2018. Il molleggiato ha fatto pervenire la lettera con una nota stampa diffusa dall'Ansa. Adriano Celentano pone anche il quesito per il futuro, avallando un ipotetico Baglioni-bis, cosa che in conferenza stampa in realtà non si è evidenziato. Angelo Teodoli, direttore di Rai1, ha fatto capire di aspettare segnali da parte di Claudio Baglioni, mentre il cantante ha spiegato di non aver ancora preso in considerazione la cosa. (Continua a leggere dopo la foto)

"Oltre che un grande cantante, hai dimostrato di essere un grande organizzatore e direttore artistico. La Rai non potrà più fare a meno di te. Della tua bravura, del tuo gusto e della tua classe!", ha continuato Celentano. Claudio Baglioni non ha ancora risposto ad Adriano Celentano, ma quest'oggi in conferenza stampa ha dato qualche indicazione per il futuro. Non pensa al Sanremo "bis", ma ha anche detto che nessuno ha iniziato a corteggiarlo per il prossimo anno. "Siamo più che soddisfatti, il fatto di aver conseguito un risultato così importante ci inorgoglisce". (Continua a leggere dopo le foto)

"Il fatto di aver messo al centro le canzoni, le loro parole, la loro musica e considerarle materia prima del Festival della Canzone Italiana. Il pubblico italiano, e non solo perché abbiamo buonissime notizie dai territori in cui il festival è visto, ha avuto un atteggiamento di grande interesse. Il prossimo Sanremo? Non ci penso. Il corteggiamento della Rai? Non è ancora iniziato. Ma a me fa piacere essere corteggiato".

