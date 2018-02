La sua opinione conta qualcosa, sì. E se a parlare del caso Francesco Monte è Stefano De Martino, allora pesa ancora di più. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha confessato a Verissimo di essere davvero dispiaciuto, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche per l’intera vicenda che ha travolto il programma nel quale sta lavorando. Le accuse di Eva Henger hanno infatti colpito Monte ma pure la produzione del format di Canale 5. Nonostante tutto, Stefano ha preferito non rivelare a Silvia Toffanin il suo vero pensiero sulla faccenda. “Sono inibito sull’argomento. Qualunque cosa viene detta può essere fraintesa. Lascio ai posteri l’ardua sentenza” ha dichiarato con un sorriso De Martino. Il campano ha dunque preferito non prendere una posizione chiara ma è molto affranto per la sorte avversa del suo ex cognato. (Continua a leggere dopo la foto)

“Mi dispiace molto non avere più Francesco qui. Mi dispiace per tutta l’intera vicenda” ha confidato Stefano De Martino che continua a svolgere con passione e determinazione il suo lavoro in Honduras. Tra una prova e una ripresa, il giovane ha finalmente trovato il tempo per uscire dal residence. Solo qualche settimana fa, a causa della delicata situazione socio-politica che si respira in Honduras, De Martino aveva palesato i suoi timori nel girovagare liberamente nel paese. (Continua a leggere dopo le foto)

“Ora il clima si è rasserenato, sono uscito dal residence e ho visto dei posti meravigliosi” ha fatto sapere Stefano. Intanto, stando ai recenti gossip, pare che Stefano sia corteggiato da una donna italiana in Honduras. Non è chiaro se si tratti di una naufraga o di una persona che lavora fianco a fianco con De Martino. L’ex ballerino di Amici tornerà in Italia con una nuova fidanzata?

