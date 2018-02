Rita Dalla Chiesa a trecentosessanta gradi tra dolori e speranze. Una vita segnata da grandi perdite e da momenti davvero molto difficili. Impossibile, dunque, non emozionarsi durante la sua partecipazione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è scoppiata a piangere durante l’intervista a Rita Dalla Chiesa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa nell’ascoltare la collega che parlava del genero Massimo Santoro, morto la scorsa estate dopo una lunga malattia. L’uomo era conosciuto nell’ambiente televisivo per il suo ruolo di autore tv. Negli ultimi anni curava il programma di successo Uno Mattina. Era sposato con Giulia Cirese, la figlia che Rita Dalla Chiesa ha avuto negli Anni Settanta con il cantante jazz Roberto Cirese. Massimo e Giulia hanno avuto un figlio, Lorenzo, che è ancora un bambino. “È stato terribile, perché Massimo aveva tanti progetti. Mia figlia Giulia è una donna molto forte e mi rende orgogliosa". (Continua a leggere dopo la foto)

"È vissuta per cinque anni affianco a Massimo, nel corso della lunga malattia, senza dire nulla, rispettando il volere di suo marito” ha confidato Rita Dalla Chiesa. “Massimo era un cacciatore di stelle” ha aggiunto l’ex moglie di Fabrizio Frizzi. E a proposito di quest’ultimo, Rita ha rivelato a Verissimo: “Auguro a Fabrizio di continuare a trovare la forza per combattere come sta facendo adesso. Lui è un vero guerriero e lo sta facendo per la sua bambina Stella e per sua moglie Carlotta”. (Continua a leggere dopo le foto)

Ricordando quel drammatico giorno in cui Fabrizio è stato male, la Della Chiesa ha aggiunto: “Avrei voluto correre da lui, ma le seconde famiglie vanno rispettate. Per questo ho pensato che fosse giusto restare a casa e rimanere in contatto con Carlotta che mi dava notizie”. E infine, senza troppi peli sulla lingua, Rita Dalla Chiesa ha concluso: “Sì ho avuto paura. Non nego che Fabrizio sia stato l’uomo più importante della mia vita”.

