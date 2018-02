Ancora boom di ascolti per il festival di Sanremo. La quarta serata, dedicata ai duetti e al vincitore delle Nuove Proposte, è stata seguita in media da 10 milioni 108 mila telespettatori con il 51.1% di share. L'anno scorso la quarta serata del festival aveva ottenuto in media 9 milioni 886 mila telespettatori pari al 47.05% di share. La media del 51.1% di share centrata ieri è la migliore dal 1999: bisogna infatti risalire al festival condotto da Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta per trovare un risultato più alto (54.06%). Stasera ci sarà la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2018, al termine della quale verrà annunciato il vincitore della 68esima edizione del concorso. Ieri sera i concorrenti hanno cantato una versione rivisitata della loro canzone con altri artisti. Si esibiranno di nuovo tutti e 20 i ''Campioni'' in gara: saranno votati con un sistema che tiene conto per il 40 per cento del televoto, per il 30 per cento del giudizio della giuria della sala stampa e per il 30 per cento del voto della ''giuria di esperti'' del Festival (professionisti nello spettacolo, nella musica o nel giornalismo). Nel punteggio finale si terrà conto delle votazioni delle precedenti serate. (Continua a leggere dopo la foto)

I favoriti sono il duo Meta-Moro. La polemica sulla sospensione e poi la riammissione in gara della loro Non mi avete fatto niente, accusata di essere troppo simile a un brano già presentato a Sanremo Giovani tre anni fa, si spegne velocemente così come è montata. Una volta ufficializzata la notizia che la loro “Non mi avete fatto niente” era stata scagionata dalla accusa di plagio e quindi poteva continuare l’avventura sanremese, evidentemente i bookmaker sono tornati a rivedere i loro pronostici e li hanno nuovamente indicati come favoriti principali alla vittoria finale. "La cosa che mi ha fatto stare male - ha detto Fabrizio Moro a proposito del caso che ha fatto scalpore - è stata la parola plagio: noi non abbiamo bisogno di plagiare nessuno, tanto che Silenzio (il brano proposto a Sanremo tre anni fa) l'ho scritta e prodotta io insieme a Andrea Febo, che con noi è il terzo autore di Non mi avete fatto niente''. (Continua a leggere dopo la foto)

"Su quella canzone, su quel ritornello avevo lavorato per un anno cercamdo di dargli una forma che poi non è arrivata. L'idea, con Ermal, era quella di scrivere un pezzo sulla paura che in questo momento storico ha contaminato tutti noi. Un familiare di una vittima del Bataclan aveva scritto una lettera e l'aveva letta in mondovisione e quella lettera finiva proprio con la frase 'non ci avete fatto niente'. Questa frase mi ha dato lo spunto per comporre un nuovo brano. Semplicemente - conclude il cantautore - ho ripreso una cosa alla quale avevo lavorato io stesso. Questa è farina del mio sacco. Ermal ci ha messo il suo, ci siamo riuniti Ermal Andrea e io e abbiamo dato vita a questo brano". Nella classifica dei papabili al secondo posto ci sono Lo Stato Sociale, in ballottaggio con Annalisa.

“La decisione inoppugnabile”. Sanremo: ecco cosa ne sarà di Meta e Moro. La Rai ha fatto la sua scelta e non si torna indietro: “C’è un regolamento da rispettare…”