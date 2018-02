È Ultimo il vincitore delle Nuove proposte della 68esima edizione del festival. Romano, 22 anni, con Il ballo delle incertezze ha avuto la meglio su Mirkoeilcane, secondo (e vincitore del Premio della critica "Mia Martini") e Mudimbi, tra i favoriti della vigilia, terzo. Una serata tutta di gara, il quarto appuntamento con il festival che dopo i risultati d'ascolto delle serate precedenti ormai viaggia con il vento in poppa verso la finale. Pierfrancesco Favino fa il verso a Michelle Hunziker, che ha baciato a Sanremo il marito Tomaso, e porta i fiori in platea alla moglie, l'attrice Anna Ferzetti, e alla figlia Greta. "Tu sei la donna più invidiata dell'Ariston, e sai perché? Perché ti ho portato questo", dice l'attore e tira fuori, dopo il bouquet, un sandwich. E diverte lo sguardo sorpreso di Greta, inquadrata dalla regia. Poi si dirige verso il suo posto mentre Baglioni ironizza: "Torni a bordo, Favino''. (Continua a leggere dopo la foto)

Durante la seconda puntata del festival Michelle ha saputo anche trasmettere il suo lato tenero e romantico nei confronti del marito Tommaso Trussardi, seduto tra il pubblico. Prima il saluto dal palco: "Amore ti amo, sei così bello che ti risposerei". Poi mentre si aggirava in platea gli si era avvicinata e gli aveva dato un bacio sulla bocca: "Adesso scusate ma do un bacio a mio marito". Scena che aveva scatenato l'applauso del pubblico e l'ironia di Pierfrancesco Favino: " Capisco che non vi vedete da due settimane, ma...". Attore, cantante, ballerino e ora anche "bomba sexy", come lo hanno definito le molte donne che, rimaste piacevolmente colpite dalla sua presenza scenica dalle sue molteplici doti, si sono lasciate andare a commenti "bollenti" su Favino. (Continua a leggere dopo la foto)

Al ritmo di ''mi sono innamorato di tuo marito'', hit di Cristiano Malgioglio che spopola anche sui social, molti fan e telespettatori del Festival di Sanremo 2018 hanno dedicato idealmente questa canzone alla moglie di Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti. ''Eravamo a una festa di amici e lui mi ha pestato un piede'' ha raccontato tempo fa l'attrice, con la quale Favino ha coronato il sogno d'amore con l'arrivo di due figlie, Greta di 11 anni, e Lea di 5. La Ferzetti, romana classe 1982, è figlia d’arte; suo padre è Gabriele Ferzetti, grande attore romano venuto a mancare nel 2015. L'attrice ha lavorato con registi quali Ozpeteck e Benigni e preso parte ad alcune serie tv di grande successo come Il maresciallo Rocca e Il commissario Rex.

Ma tra Michelle Hunziker e Favino che succede? Là dietro, queste foto… Dopo il sensualissimo ballo sulle note di Despacito, ecco come sono stati pizzicati (lontani dalle telecamere) i due conduttori del Festival. Questa è una bomba. Gli scatti compromettenti non mentono (e non piaceranno a Trussardi né alla moglie di Pierfrancesco)