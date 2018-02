Penultima serata del Festival di Sanremo, penultima occasione per Michelle Hunziker di esibire gli abiti creati per lei da importanti nomi della moda italiana. Se è stato unanime l’approvazione per gli abiti di Giorgio Armani indossati nella prima sera e buona la riuscita di quelli a firma Alberta Ferretti (nonostante la ‘svista’ per quel modello già visto addosso a Marica Pellegrinelli, moglie dell’ex marito Eros Ramazzotti), altrettanto scarso è stato il successo delle creazioni di Trussardi indossate nella terza serata. Il campionario di modelli 'home made' non hanno convinto per scelte cromatiche, linee e grinze dei tessuti evidenti in maniera grossolana. Insomma per la quarta serata il pubblico si stava già sfregando le mani in attesa di vedere cosa avrebbe indossato la meravigliosa Michelle. Via gli abiti di Trussardi, per la puntata che decreterà il vincitore tra i Giovani la Hunziker ha scelto di rivoluzionare il senso rock il suo look e si è affidata alla griffe Moschino, vestendo delle creazioni di Jeremy Scott. La serata è più trasgressiva e la showgirl svizzera ha voluto giocare con un genere nuovo. (continua dopo la foto)

Gambe in vista, tacco altissimo, spalle scoperte e abito completamente nero, la conduttrice stavolta è riuscita a convincere i tanti commentatori che sui social hanno voluto dire la loro: finalmente promossa dopo la débacle di giovedì, quando anche Enzo Miccio l'aveva bocciata senza possibilità di recupero. La puntata di venerdì, del resto, è iniziata con una performance alternativa di Heidi, che ha visto cantare i tre conduttori insieme, tutti e tre con una mise decisamente dark e rock, con tanto di giacche di pelle. Tolta la giacca, la signora Trussardi ha mostrato meglio il suo abito Moschino, che la veste dopo che la Hunziker si era affidata a Armani Privè per l'apertura, Alberta Ferretti e Trussardi.

Waoooo stasera a sanremo tutti e 3 vestiti al top @ClaudioBaglioni @m_hunziker @pfavino — Valentina Santolini (@valerossi76) 9 febbraio 2018

mi sale il fiatone solo a sentir "cantare" Mirkoeilcane, ma come fa? #sanremo2018 — ilaria | sanremo spam week (@aryaesttark) 9 febbraio 2018





In particolare, la gonna di tulle svolazzante e le scarpe elegantissime hanno conquistato il pubblico di Sanremo 2018, tanto che i tweet di apprezzamento non si contano. "Il più bel vestito di Michelle a Sanremo ... top!" si legge ad esempio in un cinguettio, in riferimento al primo abito sfoggiato dalla conduttrice, mentre un altro utente commenta: "Finalmente è tornata in sé e il guardaroba è di nuovo bello". Dopo un inizio traballante la Hunziker per questa vigilia della finale ha letteralmente 'spaccato' e la rete le ha dato un sostegno clamoroso.

