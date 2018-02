Un evento inaspettato che ha fatto commuovere tutto lo studio di Pomeriggio 5. Nella puntata del 9 febbraio è andato in onda uno dei momenti più romantici della storia del programma. Ospite di barbara D'Urso c'era Carlo Masi, professore alla Sapienza di Roma, che è salito agli onori delle cronache dopo aver reso noto il suo passato di attore di film a luci rosse. Da carmelita quest’ultimo, in diverse occasioni, ha avuto modo di parlare spesso della sua vita privata. Carlo è felicemente innamorato e con il suo partner sogna di mettere su famiglia presto. Il professore, proprio perché intenzionato a coronare questo sogno, oggi ha allora pensato bene di fare una sorpresa inaspettata al suo ragazzo. Con la complicità di Brabrella nazionale, Masi oggi si è dichiarato al suo partner. La sua proposta di matrimonio ha molto emozionato gli ospiti presenti in studio che, per l’occasione, hanno fatto i migliori auguri alla coppia. “Ti amo non solo per quello che sei ma per quello che sono quando sono con te” queste le parole con cui Carlo ha aperto il proprio cuore al suo compagno. (continua dopo la foto)

La sua dichiarazione, inoltre, ha così commosso quest’ultimo che, dopo essere scoppiato a piangere per la gioia, ha subito accettato la proposta e si è detto felice di convolare presto a nozze con il professore. In tutto ciò la D'Urso ha voluto esprimere la sua contentezza. “Voi sapete quanto mi batto per i diritti civili e non potete immaginare quanto io sia orgogliosa di tutto questo. Chi se ne importa di chi dice altro, questo è amore!". E anche la 'navigata' conduttrice non ha potuto fare a meno di versare una lacrimuccia di fronte a questa scena così romantica. La risposta di Adam Champ, nome d'arte di Gustavo, è un deciso e commosso sì: il pornoattore non riesce infatti a trattenere le lacrime e la grande felicità per questa sorpresa. (continua dopo le foto)

A #Pomeriggio5 succede anche questo: una bellissima proposta di matrimonio in diretta ❤️

Tanti auguri a Ruggero e Gustavo! 😍 pic.twitter.com/Wme51mfxnO — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 9 febbraio 2018

Carlo Masi, dopo aver ringraziato Barbara D’Urso per lo spazio datogli e per averlo aiutato ad organizzare la sorpresa, ha anche espresso un’altro desiderio. “Vorrei che fosse Vladimir Luxuria a sposarci” ha detto il professore a Pomeriggio 5 “Sarei molto felice se lei volesse celebrare le mie nozze come ufficiante”. A lui ed al suo compagno piacerebbe sposarsi a maggio, tra pochi mesi quindi. Chissà se Vladimir sarà disponibile in quel periodo. Certo è che, qualora accettasse, il loro sarebbe un matrimonio davvero affollato di Vip dato che la stessa Barbara si è detta disponibile a partecipare alla cerimonia.

Ti potrebbe interessare anche: “Troppe corna!”. Uomini e Donne: crolla la coppia che aveva fatto sognare. I motivi (abbastanza imbarazzanti) confessati senza remore. Un’ammissione di colpa senza precedenti. Fan inorriditi