Momenti difficili all'Isola dei Famosi. Tra i naufraghi abbiamo visto esserci delle intemperanza. In particolare Filippo nardi si è scagliato contro Cecilia Capriotti per via del suo comportamento che, non solo lui, giudica egoista. Poi sempre l'ex gieffino ha avuto parole pesanti nei riguardi di Francesca Cipriani, in questo caso perchè poco attiva nelle attività isolane. Ma un'altra ex pupa se la sta vedendo male ed è crollata in un pianto disperato. È Elena Morali ad aver vissuto un momento di sconforto. Dopo aver perso la prova ricompensa, si è sentita in qualche modo responsabile della sconfitta della sua squadra. Confidandosi con Cecilia Capriotti e Amaurys Perez ha spiegato di aver avuto la sensazione di essere inutile. La prova ricompensa, introdotta da Stefano De Martino, prevedeva che i naufraghi abbattessero il muro di legno della squadra avversaria tirando delle palle. Una volta abbattuto il muro dovevano buttarsi in acqua e ripescare i mattoni di legno necessari per rimettere insieme la propria parete. Ma qualcosa è andato storto. (continua dopo la foto)

Infatti, proprio, Elena Morali non è riuscita a far cadere un solo mattoncino della squadra avversaria, così – dopo aver perso la prova – si è sentita responsabile della sconfitta: "Oggi il gioco è andato malissimo. Mi sono sentita come se fossi inutile e soprattutto mi sentivo la causa del fallimento della nostra squadra". Chiaramente non è così, proprio perché si è trattato di un gioco di squadra, la responsabilità del mancato conseguimento della vittoria è da attribuire – a chi più, a chi meno – a tutti i membri. Ma questo fatto non è riuscito a confortare la ragazza che si è sentita responsabile della débacle. La vita sull'isola ovvimente mette a dura prova anche i nervi e per la Morali è arrivato infatti il crollo.





A riprova che nessuno dei suoi compagni di squadra le ha gettato addosso la colpa c'è stato un momento di grande vicinanza. Amauys e Ccilia infatti hanno cercato di tirarle su il morale. Perez ha provato a interpretare lo stato d'animo di Elena Morali: "Lei è rimasta male perché ha provato un senso di impotenza". Lo sportivo sa bene cosa vuol dire il gioco di squadra e soprattutto conosce lo stato d'animo di che sente di non aver dato il massimo. La showgirl gli ha dato ragione: "Sì, faccio schifo a lanciare. Se magari fossi stata più brava, non sarebbe cambiato molto però…". Cecilia Capriotti l'ha invitata a non pensarci troppo: "Non devi rimanerci male perché le sconfitte servono".

Ti potrebbe interessare anche: “Cose mai viste…”. Insieme a Verissimo: la Henger e Monte si rivelano. Nel salotto di Silvia Toffanin sono scintille e i due ex naufraghi non la mandano a dire. Gelido silenzio in studio