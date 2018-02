Ormai è diventato un caso, quello delle accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte è un fatto che a distanza di settimane sta ancora monopolizzando l'attenzione. Dopo essere stata ospite di Alessia Marcuzzi e aver rilasciato diverse interviste, l'ex naufraga è approdata nello studio di Verissimo. La mamma di Mercedesz è stata eliminata la stessa sera in cui è scoppiato lo scandalo, mentre l'ex tronista ha scelto di lasciare l'Honduras per tutelarsi legalmente. Entrambi sono stati chiamati come ospiti di Silvia Toffanin, ovviamente in due interviste separate. Eva non ha ritrattato nulla e appare sempre più convinta delle sue dichiarazioni. Secondo la versione ufficiale dell'Isola dei Famosi, comunicata da Alessia Marcuzzi nella terza puntata, non esistano filmati in grado di incriminare Monte. Ma la donna si sente messa sotto processo per aver detto quella che lei ritiene essere la verità, benché abbia deciso di rivelarla solo alla seconda puntata (a Striscia la Notizia ha peraltro dichiarato come sarebbe stata la produzione a dirle di parlare in diretta). Non ultimo, la Henger pensa che parte del pubblico parteggi per Monte per via del suo passato di attrice hard. (continua dopo la foto)

"Dire la verità - ha detto Eva-, può essere con una tempistica sbagliata, non è un reato. Fumare canne e mettere in pericolo le altre persone lo è. Certo che c’entra il mio passato. Ci sono pregiudizi nei miei confronti". Per la prima volta, la Henger ha accettato di parlare dell'arresto per droga che subì il figlio Riccardino Schicchi quando aveva 16 anni. Un fatto personale che ha segnato moltissimo lei e la sua famiglia e che spiega la rabbia contro Monte. "Un giorno venne fermato dai carabinieri mentre stava comprando della marijuana da una persona straniera. I carabinieri mi chiamarono perché all'epoca era minorenne. Per quel fatto fu assegnato per un periodo ai lavori socialmente utili".





E a quanto pare la lezione è servita: "Ora - ha spiegato Eva - Riccardino ha 23 anni e da quattro è pulito, ma quel periodo è stato un incubo per me. Quindi vedere un altro ragazzo avere gli stessi atteggiamenti di mio figlio mi ha fatto male, non volevo rivivere la stessa situazione". Sempre a Verissimo, Monte si è detto vittima "di un'ingiustizia" e ha contraddetto ancora una volta la Henger sostenendo di non fumare spinelli ma solo sigarette rollate: "È stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto. Credo nella giustizia e non ho paura".

