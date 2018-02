L'isola dei Famosi non gli ha certo regalato le novità che sperava. Francesco Monte ha lasciato volontariamente il reality dopo le parole di Eva Henger che lo ha accusato di aver consumato marjiuana in Honduras. Così l'ex tronista ha deciso di mollare e fare ritorno in Italia, "devo tutelare i miei interessi" ha detto in un video messaggio e poi il silenzio. Tutti si aspettano di vederlo in studio da Alessia Marcuzzi, ma l'ex di Cecilia Rodriguez ha fatto sapere di aver declinato l'invito. Per il momento non ha voluto farsi vedere, ma nella prossima puntata di verissimo Monte sarà il protagonista assoluto e dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin sono già emerse alcune indiscrezioni. Al momento, Francesco, sostenuto a spada tratta dai tantissimi fan, sta cercando di difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti ma, tra un intervento e l’altro, ha trovato anche il momento di dedicare un messaggio speciale ai compagni sull’Isola rimasti. Lo ha fatto via social, come di consueto. A Filippo Nardi, Marco Ferri, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, Francesco ha dedicato un post su Instagram, rinnovando così il suo in bocca al lupo agli amici. (continua dopo la foto)

“Vi aspetto per riabbracciarvi e vi sosterrò dall’Italia” ha scritto pochi minuti fa Francesco Monte sul suo profilo “Mancate Los 4 e manchi Filippo”. Nello stesso messaggio, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha appunto taggato Filippo Nardi, Marco Ferri, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto. Con loro, infatti, Monte aveva instaurato un bel rapporto e, dall’inizio dei giochi fino al suo definitivo abbandono, ai cinque naufraghi si era molto legato sull’Isola. Con Paola di Benedetto, inoltre, la complicità che li aveva uniti si era trasformata in qualcosa di più (tra di loro c’era stato anche un bacio) e chissà se i due continueranno a frequentarsi fuori. Per scoprirlo, al momento, non ci resta che aspettare l’arrivo di Madre Natura in Italia.





La prima intervista televisiva invece Francesco Monte ha deciso di rilasciarla proprio a Verissimo (nella puntata che andrà in onda sabato 10 febbraio su Canale 5). A Silvia Toffanin l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha detto di avere la coscienza a posto e di sentirsi, proprio per questo motivo, vittima di un’ingiustizia. Ovviamente ha mostrato tutta la sua delusione: “Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da anni”. Francesco ha anche detto: “È stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui miei social”. A Silvia Toffanin inoltre confida: “Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso".

