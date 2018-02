All’Isola dei Famosi sta succedendo di tutto. Dopo l’uscita di scena di Francesco Monte, che ha deciso di tornare in Italia dopo le accuse di Eva Henger che ha fatto sapere a tutto il pubblico che, mentre era in Honduras, l’ex di Chechu ha fatto uso di droga, non è certo finito il divertimento. O meglio, per Monte sì che è finito… E infatti da quando è tornato ha nostalgia. Ha ammesso di aver sofferto per avere preso la decisione che ha preso ma sa di aver fatto la scelta giusta. "Ho deciso di ritirarmi dal gioco perché le ultime vicende dell'Isola dei Famosi hanno fatto sì che questo per me non fosse più un gioco, appunto, ma una gogna", ha scritto Monte su Instagram per giustificare la sua scelta. "Dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro la trasmissione! Non è vero che hai fumato marijuana per tre giorni dentro la casa?", aveva detto l'ex pornostar, puntando il dito contro l’ex tronista. Da qui, sofferta ma inevitabile, la scelta di Monte di ritirarsi dal programma visto che "stando reclusi è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene". Continua a leggere dopo la foto

Per Monte, comunque, ormai è ricominciata normale. E intanto a Cayo Paloma accadono cose strane davvero. E anche vagamente spaventose. Se Francesco Monte ha lasciato l’Isola c’è un altro ospite che è arrivato da poco… Il primo ad accorgersi è stato Craig Warwick che, in preda a una visione mistica, si è reso conto della presenza di qualcuno. E chi? Il nonno di Filippo Nardi. Beh, veramente non proprio il nonno ma il fantasma del nonno morto. Cosa? Esattamente. Craig Warwick ha comunicato a Filippo di aver parlato con un grosso uomo che in passato ha avuto qualche screzio con suo padre. Allora l’ex gieffino ha capito che potrebbe trattarsi di suo nonno materno. Beh, ci sono parole per commentare una cosa simile? Continua a leggere dopo le foto

“Stanotte ho visto una figura molto grossa che stava sopra di te e ti guardava – ha detto il sensitivo a Filippo - Mi ha detto di dirti che è molto fiero di te ed è molto arrabbiato con tuo padre perché quando ha avuto tutto, se lo è tenuto per sé”. Beh, la cosa è vagamente inquietante, non trovate? Ma Filippo Nardi è un omone grosso e coraggioso e non si sarà spaventato. Ma come lo avranno preso le naufraghe? Vivere in quelle condizioni, per di più con dei fantasmi alle calcagna non è proprio uno scherzetto… Che dite? Potrebbe essere accaduto davvero o è solo un abbaglio?

