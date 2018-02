Un periodo curioso questo per la bella Noemi, impegnata questi giorni in Liguria al Festival di Sanremo. Proprio nelle scorse ore abbiamo parlato di quello strano episodio avvenuto ai cancelli d’ingresso dell’Ariston, dove l’artista romana è stata denunciata in seguito a un brutto episodio. Eh sì, perché passare i serrati controlli è procedura molto lunga, dopo l’incursione dell’”intruso” sul palco dell’Ariston che martedì scorso ha sorpreso Fiorello e tutta la sicurezza del Festival. Martedì tuttavia la cantante Noemi ha provato a forzare un varco, ma nel verso sbagliato. Infatti la cantautrice romana, al secolo Veronica Scopelliti, in gara tra i big con “Non smettere di cercarmi”, ha cercato di entrare da un’uscita, per di più senza pass. Apriti cielo, ne è scaturita una discussione “vivace” proprio davanti al teatro con un poliziotto che l’ha invitata a fare un giro più lungo. Girati i tacchi, alla cantante, mentre si allontanava, è scappato un commento a voce alta. Noemi avrebbe apostrofato l’inflessibilità del poliziotto con un “ma guarda che co...ne”. Il “commento” non sarebbe sfuggito all’agente che oltre a cercare dei testimoni, ha richiamato Noemi per identificarla. (Continua dopo la foto)

Risultato: Noemi è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Nella terza serata del Festival, invece, la bella rossa, si è trovata coinvolta in un incidente… sexy sul palco dell’Ariston. A 'tradire' la cantante, in gara a Sanremo con il brano 'Non smettere mai di cercarmi', è stata la mise scelta per l'esibizione: un lungo abito nero con una profonda scollatura sul seno. Tanto profonda da lasciar intravedere il decolleté quando si è piegata per fare un inchino. Vittima del 'wardrobe malfunction', come lo chiamano in gergo gli addetti ai lavori, Noemi non è sembrata in imbarazzo, ma ci ha riso su. (Continua dopo le foto)

Quando l'abito ha iniziato ad aprirsi, la regia ha subito cambiato inquadratura, nell'imbarazzo di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino che hanno sdrammatizzato: "E proprio buonasera" ha detto Baglioni, mentre Favino ha detto ironico: "Poi dice l'imparzialità...", mettendosi la mano sulle tempie coprendosi così la vista periferica. Anche sui social, l'abito di Noemi non è passato inosservato, tenendo banco tra i trending topic di Twitter. "Hai capito Noemi... - ha scritto Giovanni - a sto punto #escile". "Noemi sta canzone l'ha presa di petto" ha invece scherzato qualcun altro. Inutile dire, che anche per questo episodio, i commenti migliori sono stati generati su Twitter. Bella e brava Noemi.

Ti potrebbe anche interessare: “Sai che ti dico?”. Sanremo, Virginia Raffaele imita Michelle: la reazione. No, non l’avete potuta vedere in tv. La Hunziker non era sul palco al momento dello show della comica ma ecco come l’ha presa