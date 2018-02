Non finiscono e non si placano le polemiche al Festival di Sanremo: ogni giorno, o forse ora, c'è un nuovo scandalo. Dopo la sospetta violazione del regolamento del Festival da parte di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in gara insieme, la cantante Noemi è finita nell'occhio del ciclone. Ma ricostruiamo la questione dal principio. Arrivare davanti al teatro Ariston è diventata una corsa a ostacoli. Passare i serrati controlli è infatti diventata una procedura molto lunga, dopo l’incursione dell'intruso, al secolo Giovanni Civita, sul palco dell’Ariston che martedì scorso ha sorpreso Fiorello e tutta la sicurezza del Festival. Ci vuole molta pazienza per donarsi a veloci perquisizioni e grande self control quando si viene rispediti al mittente: "Da qui non si passa". Ecco, Noemi ha cercato di entrare e secondo quanto riporta infatti Il Secolo XIX, pare che sia stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. La cantante avrebbe cercato di entrare da un’uscita, senza pass. L’agente della sicurezza, però, non ha voluto sentire ragioni e ha “rimbalzato” Noemi, incurante della sua notorietà. (continua dopo la foto)

Veronica Scopelliti, questo il vero nome dell'artista, a quel punto si è allontanata ma non senza farsi scappare una frase fuori luogo. parole che non sono sfuggite all’agente: l’uomo ha cercato testimoni e, dopo aver identificato la cantante, l’ha denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Noemi ha provato a passare da un varco, ma dalla parte sbagliata, quella dell’uscita. Discutendo con l’agente che l’ha invitata a fare qualche metro in più. La cantante non l’ha presa bene, commentando l’inflessibilità del poliziotto con un "ma guarda che c…ne". E adesso la cosa potrebbe costarle cara, oltre a portare ulteriore nervosismo, perché è evidente che la reazione della contante è stata leggermente sopra le righe.





Insomma questo Festival sta avendo i suoi colpi di teatro. Dopo la quasi squalifica di Ermal Meta che con il loro inedito sono stati sospettati di aver violato il regolamento del Festival e l'intruso adesso anche questa. Fortunatamente, per i due cantanti di Non mi avete fatto niente è finita bene. Ma ora tutti si chiedono che cosa succederà all’amatissima cantante ex concorrente di X Factor ed ex giudice di The Voice? Ci saranno conseguenze? La tensione sembra molto alta, per il momento però non resta che aspettare le altre 10 esibizioni dei Big in gara, per scoprire, sabato 10 febbraio 2018, chi sarà il vincitore assoluto di Sanremo 2018.

