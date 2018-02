Sanremo 2018, Michelle Hunziker sarà pure la regina, ma in quanto a sensualità e ironia pure Pierfrancesco Favino non scherza. Affiancano entrambi Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico della kermesse, ma spiccano sempre di più. E se Michelle, anche nella seconda serata, lascia tutti di nuovo senza fiato per gli abiti strepitosi realizzati per lei dall'amica stilista Alberta Ferretti, Pierfrancesco (che ha indossato completi griffati Salvatore Ferragamo) si distingue per una gag (con bacio) e anche per un balletto scatenato e super sensuale (se ve lo siete perso, le foto che trovate più in basso potrebbero rendere bene l’idea). Partiamo dalla gag, che conferma che l'ironia è il filo conduttore dell'intera edizione (la numero 68) di questo Festival della Canzone italiana. Dice Favino, che per chi non lo sapesse è un attore, sul palco: "Devo ringraziare una persona che in questi giorni mi è stata molto vicina, non solo fisicamente ma anche umanamente, una grande artista, voglio stringerla in un grande abbraccio". In quel frangente Michelle Hunziker, che in quanto a ironia non si tira mai indietro, sorride compiaciuta, sicura che quei complimenti siano proprio indirizzati a lei. (Continua dopo la foto)

Errore. Anzi, scherzetto. Quegli apprezzamenti vanno alla violinista, che Pierfrancesco Favino chiama prima Silvia, poi Francesca, stampandole un bacio sulla guancia. E poi conclude: "Ti devo un frego", che in foggiano (la sua mamma di è di Candela) vuol dire 'ti devo moltissimo'. E ora veniamo alla parte ‘sexy’ della seconda puntata del Festival che vede protagonista sempre l'attore (e la sua spalla Michelle, ma alla fine viene coinvolto anche Claudio). I due conduttori sono scatenati sulle note di Despacito, il tormentone latino di Louis Fonsi che l’estate scorsa ha invaso le stazioni radio. Un momento di divertimento e sensualità che arriva dopo una gag in cui finge di voler introdurre un momento culturale dedicato alla poesia di Garcia Lorca. (Continua dopo le foto)

Si percepisce che la voglia di ballare è incontenibile e così l'attore molla il leggio e trascina con sé anche Claudio Baglioni nel movimento di bacino prima di lanciarsi in un ballo senza freni con Michelle Hunziker. Il risultato? Le immagini parlano da sole. E il pubblico ha apprezzato. Per il balletto Michelle ha cambiato abito. Dopo il fucsia dell’apertura e dopo un modello nude in tessuto trasparente doppiato con stoffa color cipria con effetto vedo non vedo, per scatenarsi sul palco ha indossato un vestito longuette in stile Charleston sempre firmato Alberta Ferretti. Si tratta di un modello in argento e oro ricoperto di perline e paillettes e decorato con lunghe frange, coordinate con i sandali metallici con tacco gioiello.

