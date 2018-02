La seconda sera del Festival di Sanremo è delle Nuove Proposte, le prime quattro (ovvero Lorenzo Baglioni che ha aperto la kermesse con 'Il congiuntivo', Alice Caioli con 'Specchi rotti', Giulia Casieri con il brano 'Come stai' e Mirkoeilcane con 'Stiamo tutti bene') ma anche l'occasione di rivedere e soprattutto riascoltare dieci dei venti Big in gara. Che, in ordine di uscita sul palco, sono: Le Vibrazioni 'Così sbagliato', Nina Zilli 'Senza appartenere', Diodato e Roy Paci – Adesso, Elio e le Storie Tese – Arrivedorci, Ornella Vanoni insieme a Bungaro e Pacifico 'Imparare ad amarsi', Red Canzian 'Ognuno ha il suo racconto', Ron 'Almeno pensami', Renzo Rubino 'Ora', Annalisa 'Il mondo prima di te' e infine Decibel con 'Lettera dal Duca'. Concentriamoci su Nina Zilli, la seconda artista in gara presentata da una strepitosa Michelle Hunziker tutta di fucsia (e balze, e ruches, e piccola coda rosso fuoco) vestita. La partecipazione di Nina, che è indubbiamente una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, è sempre accolta con un indice di gradimento abbastanza alto e anche per la 68esima edizione il pubblico ha aspettato la sua esibizione con curiosità. (Continua dopo la foto)

Nella seconda serata della kermesse ha riproposto la sua 'Senza appartenere' e la performance di mercoledì è apparsa meno incerta di quella del debutto, quando la cantante aveva mostrato un po' di emozione, anche se poi si è posizionata nella parte alta della classifica. Al termine dell'esibizione, poi, una frase che probabilmente non è sfuggita ai telespettatori più attenti. Dopo aver cantato, Nina Zilli ha salutato per due volte "Fru". Ma chi è? Mistero presto risolto: è uno dei componenti dei The Jackal, ovvero il gruppo di ragazzi, amici fin dall'infanzia e appassionati di cinema, che nel 2006 hanno deciso di formare il collettivo di videomaker che è conosciuto ormai, appunto, come The Jackal. E subito, dopo il saluto di Nina, hanno twittato: "Nina Zilli ha quasi mandato all'aria il nostro piano segreto. #Sanremo2018 #gnigni". (Continua dopo le foto)

Nina Zilli ha quasi mandato all'aria il nostro piano segreto.#Sanremo2018 #gnigni pic.twitter.com/eIBsRiC3sl — The JackaL (@_the_jackal) 7 febbraio 2018

Qualcuno, magari, a sentire quel nomignolo, avrà pensato che la Zilli si riferisse al suo fidanzato, il cestista della Fortitudo Bologna Stefano Mancinelli. Ma quel qualcuno probabilmente non sa che in occasione di questo Festival 2018 la cantante ha glissato ogni domanda di gossip: non ha voluto e non vuole proprio parlare della sua vita privata. Lo ha spiegato in un'intervista a Radio Italia: "Voglio dedicare questo Festival, così come la canzone, interamente alle femmine. Se si parla di me e della mia vita privata, si deve parlare di me in quanto donna e non in quanto fidanzata. 'Senza appartenere' è il titolo del brano, non nel senso che dobbiate rimanere zitelle a vita ma nel senso che anche nel rapporto a due, quando si ama, non si appartiene mai, in due si è una cosa sola, diversa dall'io separato".

