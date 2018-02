Sanremo 2018, alzi la mano chi l'ha riconosciuta. Seconda in ordine di esibizione dopo Lorenzo Baglioni, che ha aperto la kermesse, questa Nuova Proposta non è affatto nuova al mondo del piccolo schermo. Chi sta seguendo il Festival sa che il suo nome è Alice Caioli e che ha portato sul palco dell'Ariston il brano con 'Specchi rotti'. Dopo di lei, per la cronaca, le altre due Nuove Proposte in questa seconda serata: Giulia Casieri che porta il brano 'Come stai' e Mirkoeilcane con 'Stiamo tutti bene'. L'Ariston, come detto, non è il primo palco per Alice. Ex 'Io Canto', ha avuto una chance anche a X Factor' e, dopo 'Sarà Sanremo', ecco l'occasione del Festival per la cantante siciliana. La Caioli ha 22 anni e per Sanremo 2018 ha scelto un pezzo intenso, con un arrangiamento potente, che esalta le sue qualità vocali. È un brano brano che racconta un rapporto difficile, quello con il padre. Intervistata prima dell'inizio del Festival da FoxLife, Alice ha raccontato anche delle sue partecipazioni televisive passate, Io Canto (nel 2010) e X Factor (correva il 2013 e la Caioli arrivò fino ai Boot Camp. (Continua dopo la foto)

"X Factor e Io Canto sono state delle esperienze fantastiche che porterò sempre con me – dice la giovane siciliana a FoxLife -, le ho affrontate in un periodo in cui avevo poca consapevolezza di me, oggi io so chi sono e so cosa voglio, come voglio essere ricordata, cosa voglio lasciare. Ho più controllo di me. Quelle esperienze sono state affrontate con 'poca testa'". E poi aggiunge: "Devo dire che queste due strade rispetto a Sanremo secondo me sono po' particolari, mentre il percorso che sto affrontando per il Festival lo trovo molto lineare, venendo da Area Sanremo. Consiglierei a tutti i ragazzi appassionati di arte di intraprenderlo e affrontarlo". (Continua dopo le foto)

Alice Caioli si è avvicinata al mondo della musica a 12 anni e questa sua passione l'ha aiutata anche a superare il divorzio dei suoi genitori. A 17 anni, poi, ha iniziato a scrivere: è anche autrice dei suoi pezzi. Di anni, oggi, ne ha 22 e nell'intervista svela anche come ha vissuto la settimana sanremese. Ma confida di essere "molto serena" ma, aggiunge con un sorriso, "non ti nego che avrei voluto fare un viaggetto a Lourdes". 'Specchi rotti', il brano con cui si è esibita in questa seconda serata del Festival "parla del rapporto che io ho vissuto con mio padre. Non è stato dei migliori, non è stato bellissimo, lui non è stato presente durante i periodi più critici della vita di una persona che sono l'infanzia e l'adolescenza. Questa cosa mi ha indotto molto a sbagliare. A 17 ero un po' una testa calda, ho dovuto rimboccarmi le maniche per tirarmi fuori da un sacco di problemi. Il mio brano parla proprio di questo", conclude nell'intervista.

Sanremo, seconda sera: Michelle scende le scale ed ecco che succede sui social. L'avete pensato anche voi quando l'avete vista con l'abito fucsia? I dettagli sul look della Hunziker e, soprattutto, la reazione del popolo della rete