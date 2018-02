Settimane prima che partisse la 68esima edizione del Festival di Sanremo si sapeva già che Michelle Hunziker sarebbe stata la regina. Occhi puntati sugli outfit, ma anche sulla 'performance' della conduttrice svizzera sul palco dell'Ariston. E non ha certo deluso le aspettative di chi, fan sfegatato della moglie di Tomaso Trussardi, non aveva la benché minima ombra di dubbio sul fatto che sarebbe stata all'altezza. Entrata in scena all'Ariston, già nella prima serata ha fatto bingo con l'abito lungo in velluto nero, con scollatura profonda e paillettes a impreziosire le maniche firmato Armani Privè come gli altri sfoggiati nel corso della prima del Festival della Canzone Italiana. Ha sceso disinvolta la scala e richiamato subito i compagni di avventura all'ordine. Ma scommettiamo che più di qualcuno si è chiesto il significato del fiore bianco che teneva in mano. A seguire il suo esempio, Annalisa, Ornella Vanoni, Noemi, che ha preferito metterlo tra i capelli rossi, così da aggiungere un piccolo tocco di colore al total black, ma anche alcuni uomini come Red Canzian e i membri della band Lo Stato Sociale. Ma qual è il significato? (Continua dopo la foto)

La svizzera l'aveva annunciato già alla conferenza stampa pre Festival: è un richiamo alla campagna 'Io sono qui' contro la violenza sulle donne. Michelle lo ha mostrato quando ha lanciato il primo Big in gara in gara, Annalisa, "una donna, la prima a salire sul palco", ha detto. Così come è successo a Hollywood durante i Golden Globe, dove molte delle star presenti hanno indossato degli abiti neri per mostrare il loro sostegno al movimento Time's Up che vuole combattere gli abusi e le molestie sul lavoro, anche a Sanremo è stata lanciata un'iniziativa simile, ma questa volta per ribellarsi a ogni tipo di violenza sul sesso femminile. Con un fiore, uno diverso ogni sera che, chi vorrà potrà appuntarsi sul bavero o sui capelli. (Continua dopo le foto)

Dopo che il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha regalato alla Hunziker dei ranuncoli bianchi e rosa durante la conferenza di apertura del Festival, la conduttrice ha pensato bene di distribuirli a tutti i presenti, trasformandoli in un simbolo di protesta attraverso il movimento e l'hashtag #iosonoqui. "È un'idea bellissima, sono esterrefatta, emozionata, diamo il segnale che questa cosa la affrontiamo insieme e sono felice di portarla un messaggio collettivo al festival", ha detto Michelle per poi aggiungere che il fiore sarà "il simbolo della lotta contro la violenza, le molestie e tutto quello che offende il mondo in generale. Sarebbe bello se l'iniziativa contagiasse anche i cantanti, se volessero anche loro mettere questa spilla. Per noi è il segnale di un grande movimento da far partire da qua, un modo delicato per lanciare un segnale forte". E così è stato.

