Qualcosa non torna all’Isola dei Famosi. Come tutti ormai sanno, Francesco Monte, a seguito delle accuse di Eva Henger che ha detto che l’ex di Chechu ha portato droga in Honduras, lui, stanco di avere il dito puntato contro, ha deciso di abbandonare l’isola di sua spontanea volontà. Durante la terza puntata, però, Monte non c’era. In compenso, durante la diretta, è stato mandato in onda il videomessaggio che ha registrato quando era ancora in Honduras e nel quale spiega le ragioni che l’hanno portato a prendere la decisione più estrema, quella di lasciare il gioco in piena corsa. Enorme la disperazione delle sue fan che non hanno accettato la sua scelta e hanno iniziato a tormentare Mercedesz Henger, la figlia di Eva, anche con messaggi di morte. Pesantissimo. Da parte della produzione del reality, però, non erano stati presi provvedimenti perché la produzione non ha trovato evidenze a conferma della tesi della Henger. La Marcuzzi in trasmissione ha detto che l’Isola non è come il Grande Fratello e quindi non ci sono telecamere fisse per cui non è facile approfondire la questione. Ma il pubblico, che è attentissimo, ha ricordato una cosa molto importante. Che ha fatto scoppiare il caso. Continua a leggere dopo la foto

Sono tanti i telespettatori che hanno ricordato che, prima che il reality iniziasse, si è parlato della grande novità di questa edizione. "Abbiamo deciso di riprenderli nella villa. Loro non lo sanno, li abbiamo ripresi di nascosto", aveva detto la Marcuzzi. Sempre prima dell’inizio del reality, Stefano De Martino aveva pubblicato un breve video su Instagram che mostrava la presenza di telecamere nascoste nella villa dove alloggiavano i naufraghi. Non si sa, però, se fossero presenti telecamere nelle camere da letto e se queste fossero sempre accese. Nell’ambito della terza puntata, però, Alessia Marcuzzi ha spiegato che le verifiche fatte dagli autori e dalla produzione non hanno rimarcato la presenza di marijuana nella villa in cui i naufraghi hanno alloggiato. "Noi abbiamo fatto tutti gli accertamenti e le verifiche del caso – ha detto Alessia durante la trasmissione - Il nostro programma è un po' diverso dal ‘Grande Fratello' perché non ci sono delle telecamere 24 ore su 24”. Continua a leggere dopo le foto

E ha aggiunto: “Nella prima parte del programma, quando c'è stata la villa, prima di cominciare il gioco –il gioco è iniziata la settimana dopo – avevamo delle persone, degli operatori, che entravano con le telecamere. Quindi, ovviamente, abbiamo potuto constatare e vedere solo quello che era stato ripreso dalle telecamere. Se è successo qualcosa – e vi ripeto è la parola di Eva contro quella di Francesco – probabilmente non è stato ripreso. Da quello che noi abbiamo, dalle immagini che noi abbiamo e da quello che ci hanno detto tutte le persone della produzione di cui io mi fido molto, non abbiamo nessuna prova. Quindi le verifiche che abbiamo fatto per adesso non hanno portato a nulla". E, parlando con Eva, ha continuato: "Noi abbiamo degli operatori che entrano con una telecamera e da quello che noi abbiamo visionato da queste immagini non c'è niente. Da quello che mi hanno raccontato gli autori e la produzione, non è andata come dici". Ma ai telespettatori la ‘’versione’’ della Marcuzzi non ha convinto. E tutti si sono ricordati delle parole di Alessia nelle varie interviste rilasciate prima dell'inizio del reality: Alessia Marcuzzi, infatti, aveva rimarcato la presenza nella villa di telecamere nascoste. Questa novità, che aveva colpito molto il pubblico, era stata annunciata più volte come una delle caratteristiche di questa edizione. Esempio: durante la puntata di ‘Verissimo' trasmessa sabato 20 gennaio, Alessia Marcuzzi – ospite in studio – aveva dichiarato: "C'è una novità in questa edizione. Li riprenderemo a loro insaputa anche in questa settimana in cui loro sono nell'albergo. È un po' tipo Grande Fratello. Sembra che tutta una serie di cose incredibili capitino proprio in quella settimana prima di partire. Loro dicono ‘Questa è l'ultima settimana perché poi siamo ripresi e non possiamo fare più niente e ci diamo alla pazza gioia'. Quindi i primi inciuci accadono lì. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Manderemo Stefano De Martino con delle telecamere, delle robe che loro non vedono e cercheremo di carpire delle cose". Continua a leggere dopo la foto

Nella prima puntata dell'Isola dei famosi 2018, trasmessa il 22 gennaio, il fatto che i naufraghi fossero ripresi è stato ribadito: "Quando i naufraghi arrivano in Honduras stanno per una settimana chiusi in un albergo tutti insieme. Loro pensano ‘Tanto non ci riprendono, non ci sono le telecamere' e quindi succede l'inferno. È una specie di ‘Grande Fratello'. Loro sono tranquilli. Invece quest'anno cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di riprenderli proprio quella settimana e di andare a vedere cosa succedeva in questo albergo. Loro non lo sanno. Li abbiamo ripresi di nascosto". Allora qualcosa non torna: se c’erano le telecamere come è possibile che non si sia capito cosa sia successo con Francesco Monte? Il pubblico non vuole essere preso in giro…

