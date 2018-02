Rosa Trio prima di ieri sera era una signora come un’altra: oggi tuttavia è una celebrità. Cosa è successo nel frattempo? Da pochi follower a 3mila in pochi secondi fino a raggiungere i 16mila in due ore… e siamo ancora in forte ascesa. È quello che è successo al profilo Instagram della signora intervistata da Michelle Hunziker tra il pubblico del Teatro Ariston durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2018. "Ma lei è social?" ha domandato la showgirl. La signora Trio ha risposto con entusiasmo: "Sì sono molto social e ho un profilo Facebook e Instagram". Secondo il sito Oggi Milazzo Rosa Trio è una dirigente biologa del Policlinico di Messina. Il numero di follower sul suo account Instagram è cresciuto in maniera esponenziale. È bastato parlare del proprio profilo Instagram dalla platea del teatro Ariston, dove si sta svolgendo il festival di Sanremo, per vedere volare i propri follower e automaticamente trasformarsi in un piccolo caso social. Nella serata d'esordio del Festival di Sanremo, infatti, c'è stato un momento social in cui Michelle Hunziker ha spiegato quella che era la potenza di fuoco dei social Rai e del festival in particolare, cercando di spiegarne l'importanza e per farlo ha voluto anche dare una prova reale. (Continua dopo la foto)

La presentatrice che assieme a Pierfrancesco Favino ha tenuto le redini della conduzione del festival, quindi, ha abbandonato il palco, è scesa in platea e si è avvicinata a una signora del pubblico chiedendole se lei fosse social. La risposta della signora è stata veloce e sicura: "Sì, sono molto social – ha risposto – e ho un profilo Facebook e Instagram", prendendosi i complimenti della Hunziker. La signora ha detto di chiamarsi Rosa Trio e pare che sia una dirigente biologa presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico “G. Martino” di Messina. Milioni di persone collegate su Rai Uno hanno deciso, così, di aggiungere la signora sui propri social, seguendola soprattutto su Instagram e praticamente invadendole il profilo che in pochissimo tempo (un paio di ore) ha raggiunto gli oltre 17 mila follower, un numero che in tanti faticano a raggiungere dopo anni di attività. (Continua dopo le foto)

Invasa dalle notifiche, probabilmente, la signora ha deciso, però, di rendere privato il profilo, impedendo ad altre persone di poterla seguire senza il suo consenso. E così saranno "solo" 17 mila persone a poter vedere i suoi 58 post. Un incremento su cui hanno giocato anche i social media manager dei siti Rai che hanno amplificato la portata anche oltre la diretta televisiva. Chissà come sfrutterà questa fama improvvisa. Nel frattempo tuttavia il profilo della signora Rosa risulta bloccato, forse addirittura disattivato. Sin dalle 23.30 di ieri sera, infatti, il profilo della simpatica professionista è risultato irraggiungibile: la signora lo ha reso privato. Ora è ufficiale, la popolarità non le interessa. Chapeau.

Ti potrebbe anche interessare: “Putt***…”. Sanremo, bufera su Fiorello. Hunziker senza parole. Lo showman sale sul palco e la spara grossa. Il pubblico non perdona