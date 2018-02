Manca poco alla prima attesissima serata del 68° Festival di Sanremo e tutti aspettano di ascoltare le nuove canzoni, ma anche di vedere i look proposti dai partecipanti. Inutile dire che Michelle Hinziker sarà al centro dell'attenzione. La bellissima conduttrice svizzera infatti è sempre molto ammirata e riflettori saranno puntati su di lei. Chi ha la curiosità di avere delle primizie sarà certo molto attento ai social, dove in tanti stanno postando le foto dei preparativi e il backstage ferve. In particolare su Instagram non fanno che fioccare immagini. Le star ci portano dietro le quinte della kermesse sanremese svelandoci dettagli di look della prima serata e facendoci assaporare le ore prima della preparazione. Ma cosa fanno le star a poche ore dalla diretta? Proprio la bionda conduttrice ha regalato ai fan un piccolo video che la ritrae dal parrucchiere e udite udite... Michelle ha tagliato i capelli. Un fatto decisamente anomalo per la Hunziker che della sua chioma ha fatto un vero punto di forza. (continua dopo la foto)

Esattamente, per Michelle Hunziker è arrivato il tempo di tagliare i capelli. La presentatrice di Sanremo è sempre stata fedele al suo look e crediamo si tratti solo di una spuntatina per rendere più fresco il taglio. Su Instagram la showgirl ha condiviso un mini video dove si vedono le sapienti mani del suo hair stylist, Roberto Farruggia, armeggiare con pettini e forbici per sfoltire i folti capelli. Non resta che attendere un po' per vedere se si tratta realmente solo di una spuntatina o se Michelle ha optato per un cambio look in occasione del ritorno a Sanremo. Siamo comunque sicurissimi che qualsiasi intervento darà risultati eccellenti. (continua dopo le foto)





Nel video si vede la mano che sforbicia e una musichetta inquietante, sappiamo bene quanto Michelle ci tenga a tenere i capelli lunghi. Sotto il post della Hunziker si sono scatenati i commenti dei fan. Molti di loro sono rimasti sorpresi, dato che la Hunziker non è famosa per i suoi colpi di testa: "Hai tagliato i capelli? Non ci credo!!!" e anche sul profilo dell'hair stylist non si sono risparmiati: "No.. non ci credo.. stai tagliando i capelli di Michelle?". Per quanto riguarda il beauty look però, sarà una sorpresa: sappiamo soltanto che indosserà abiti di diverse Maison internazionali come Giorgio Armani, Moschino, Alberta Ferretti e ovviamente Trussardi.

