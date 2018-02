L'isola dei famosi ha due concorrenti in meno. Francesco Monte si è ritirato ed Eva Henger è stata eliminata. I due ormai sono legati, ma a unirli non è nulla di buono. L'ex porno star ha accusato l'ex tronista di aver consumato marjiuana in Honduras e da quel momento si è scatenato il panico. A distanza di una settimana dalla bomba lanciata dall'ex naufraga, si continua a parlare della questione: molti nodi sono rimasti irrisolti e nei vari talk show nostrani non si fa che parlare d'altro. Inoltre a seguito della bufera i familiari della Henger hanno lamentato minacce di morte e atteggiamenti eccessivamente aggressivi da parte delle fan di Monte. Invitata da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, Mercedesz, la figlia maggiore di Eva, negli studi di Mediaset ha dichiarato di essere molto più serena adesso che la mamma è fuori dai giochi. Lei, ha spiegato la ragazza, si è dovuta difendere sui social dai commenti negativi ricevuti mentre la madre, tornata in Italia, è stata accolta con affetto e calore dalle persone. Insomma, non è proprio plebiscitario l'astio nei confronti della moglie di Caroletti. (continua dopo la foto)

"La gente sta dalla parte di mia madre - ha detto rincuorata Mercedesz Henger da Barbara D'Urso -. La fermano per strada e si complimento con lei dicendole che è stata una madre esemplare". Questo, ha spiegato la figlia di Eva, ha contribuito a calmare la madre e anche e soprattutto lei. Vedere che tra il pubblico e i fan della trasmissione ci sono tante persone che le supportano, infatti, è sicuramente qualcosa che ha contribuito a placare gli animi. Tanti infatti quelli che sia a lei che alla madre, stando a quanto da Mercedesz dichiarato, hanno voluto stringere loro la mano. Negli ultimi giorni hanno fatto sensazione le minacce ricevute dalla giovane e dalla sorellina di appena 9 anni, Jennifer.





La figlia di Riccardo Schicchi ha voluto parlare della mamma e degli aspetti più riservati che non tutti ovviamente conoscono. Eva Henger, ha raccontato Mercedesz, è sempre stata una madre esemplare con lei ma anche con suo fratello Riccardo. "Se mio fratello oggi sta bene - ha infatti detto lei stessa oggi a Pomeriggio 5 - è grazie a mia madre". Riccardo ha avuto in passato dei problemi legati all'uso di marijuana e di questo, anche se la giovane ne aveva già parlato prima che la madre rientrasse in Italia, oggi ne ha voluto riparlare. Proprio per questo motivo, per la paura avuta per il figlio, Eva è sempre stata intransigente sull'argomento.

