Se qualcuno si lamenta del grado di non eleganza di Uomini e Donne, oggi ha avuto una triste conferma. Nel corso dell'amata trasmissione di Maria De Filippi, infatti, è andato in onda quello che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Protagonisti di un siparietto a dir poco trash sono stati Emanuele Trimarchi e Lorenzo Riccardi che si sono azzuffati in studio. In particolare quest'ultimo non si è ancora dichiarato per nessuna delle due troniste e Nilufar Addati e Sara Affi Fella sono sulla corda. Oggi, però, ha commesso un passo falso. Non è piaciuto a casa il gesto dello sputo riservato a Francesco Isidori Pacelli, suo antagonista in trasmissione. Il giovane, corteggiatore di Nilufar, ha pubblicato in settimana una story su Instagram in cui prendeva in giro l’abitudine, mai nascosta da Lorenzo, di noleggiare auto di grossa cilindrata, a suo dire, “per darsi un tono”. Lorenzo è a conoscenza del filmato in questione e ha scelto di rispondergli in puntata. Al colmo del nervosismo, si è alzato e ha minato uno sputo ai danni del rivale, per poi aggiungere: “Dovresti scavarti una fossa e sotterrarti”. (continua dopo la foto)

Ma non è finita qui. Pochi minuti dopo, ancora infastidito, Riccardi ha ingaggiato un’altra lite, questa volta con Emanuele Trimarchi, corteggiatore di Sara Affi Fella. “Se hai le palle, devi dichiararti” ha urlato il romano, stanco di quelle che ritiene siano delle prese in giro da parte del rivale. Lorenzo, anche lui agitato, ha intimato a Emanuele di sedersi per poi avvicinarsi a lui in maniera fulminea e minacciosa. I due corteggiatori sono venuti alle mani e sono stati fermati dall'imminente intervento di alcuni ragazzi in studio. Di fronte a questa scena Nilufar si è indignata, è ha ripetuto più volte "uno schifo". Una scena sicuramente spiacevole che non viene però apostrofata da Maria De Filippi, che cerca di passare subito ad altro, non fomentando ulteriormente la cosa.





Il pubblico è rimasto totalmente indignato dalle scene viste durante la diretta: "Vedere ragazzi di poco più di vent'anni arrivare quasi alle mani é una delle scene di più basso livello della storia di Uomini e Donne. - ha scritto una telespettatrice, che aggiunge ulteriori critiche - Emanuele,che quando corteggiava Anna sembrava gentile e carino, é diventato un cafone, bulletto di periferia. Lorenzo un buffone. Sara é un'attrice nata, ogni volta che si muove e parla non riesce a non essere teatrale ai massimi livelli. Nilufar che sembrava la ragazza della porta accanto si sta rivelando spocchiosa, pesante, arrogante, mette bocca su tutto e tutti forse perché crede di essere una della produzione".

