"Ho avuto una settimana difficile. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno preoccupati". Così Francesco Monte in un videomessaggio dall'Honduras, che ha già lasciato, in apertura di puntata all'Isola dei Famosi. Dopo le pesanti accuse di sette giorni fa di Eva Henger, che ha sollevato il caso 'droga all'Isola', l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di lasciare il reality. Alle parole di Monte segue la precisazione di Alessia Marcuzzi che ripete il contenuto del comunicato stampa già divulgato in settimana e, di fatto, ribadisce che non ci sono prove: è la parola di Eva contro quella di Francesco. "Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso – spiega la conduttrice - Il nostro programma è diverso dal GF, non ci sono telecamere h24. Nella villa c'erano degli operatori che entravano con le telecamere. Abbiamo visto solo quello. Se è successo qualcosa, non è stata ripresa. È la parola di Eva contro quella di Francesco. Nessuno ci ha detto che era accaduto qualcosa". Il discorso di Francesco appare pilotato a una parte del pubblico da casa. (Continua dopo la foto)

A metà puntata, poi, l'attesissimo arrivo di Eva Henger in studio, a Milano. E chi si aspettava un'Eva con atteggiamento 'dimesso', magari dispiaciuta per aver lanciato una bomba tanto potente su Francesco, che ha poi ha lasciato il gioco, sarà rimasto deluso. Perché la Henger non solo ha ribadito le accuse, ma ha rincarato la dose: "Io ho rischiato 12 anni di reclusione in un carcere dell'Honduras per la bravata di Francesco. Bisogna avere rispetto per chi lavora. Io ho una bambina di 8 anni e ho rischiato di rivederla a 20 anni". Quindi è passata al racconto dei fatti, sempre secondo la sua versione: "In albergo è venuta una persona con la marijuana, Francesco – davanti a tutti – ha preso questa cosa. Il giorno dopo abbiamo lasciato l'albergo e siamo saliti su un pullman e lui ha portato questa cosa con sé. In Honduras c'è una rivolta e ci sono posti di blocco ovunque. Se ci perquisivano e ci beccavano vai a spiegare che non c'entri niente". (Continua dopo le foto)

Quindi Alessia ha chiesto a Eva perché l'accusa sia arrivata solo alla seconda puntata. La replica è stata: "Perché io non ero certa che non l'avesse buttata prima o consumata, poi quando siamo arrivati alla casa ho visto che la consumava quindi ho capito che l'aveva portata dal punto A al punto B, non poteva averla presa alla villa. Con tutte le cose che poi sono successe nei quattro giorni seguenti, la delusione nei confronti di questa persona è cresciuta anche negli altri concorrenti. Non è solo la mia parola, nei camerini mi hanno detto che le verifiche voi non le potete fare perché non siete poliziotti". La Marcuzzi, allora, ha precisato: "Non so cosa ti abbiano detto nei camerini, ma dai filmati da noi visionati non risulta niente. Ti assumi le responsabilità di quello che stai dicendo". E poi Eva ha concluso: "Io ho rischiato tantissimo, non lo rifarei solo per le conseguenze che hanno subito le persone che mi amano per via di gente stupida. Non volevo fare un dispetto a voi".

"Scusate, non voglio farmi vedere così": Isola, Bianca Atzei crolla in diretta. Lacrime e singhiozzi quando Alessia Marcuzzi apre 'il capitolo Max Biaggi'. E Mara Venier: "Non volevo dirtelo, ma ho parlato di te con lui…"