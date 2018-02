Puntata intensa la terza dell'Isola dei Famosi. Dall'abbandono di Francesco Monte all'arrivo in studio di Eva Henger, passando per discussioni feroci e sfoghi di naufraghi coi cuori spezzati in due. Sì, si è parlato anche di amore in diretta, perché la solitudine, la nostalgia e la lontananza dai propri affetti si comincia a far sentire. Già a poco più di due settimane di reality. Così, dopo la consueta prova ricompensa, quella in cui i vip, in caso di vittoria, riescono a mangiare qualcosa di diverso rispetto a cocchi e pesce appena pescato (da loro, ovviamente), Alessia Marcuzzi ha aperto questo capitolo doloroso. In settimana, in effetti, più di un naufrago si è lasciato andare davanti alle telecamere. Tra lacrime, ricordi e confessioni a cuore aperto con gli altri, con cui il rapporto si intensifica giorno dopo giorno, Bianca Atzei, ma non è stata l'unica, ha avuto un crollo parlando di Max Biaggi. Con l'ex campione di MotoGp è finita all'improvviso, ha sempre detto lei, prima di Natale. Sembrava una storia solidissima, Bianca e Max hanno fatto coppia fissa per due anni prima del crac che ha colto di sorpresa la cantante. (Continua dopo la foto)

Mandato in onda il filmato dei momenti di profonda malinconia legati a delusioni amorose di Bianca, Filippo Nardi e Nadia Rinaldi, al rientro in studio la cantante sarda è in lacrime. E si scusa con pubblico e conduttrice: "Cerco di essere forte, ma faccio fatica - dice singhiozzando - non voglio farmi vedere così, scusate". La Atzei, le ricorda la Marcuzzi, ha scelto di partecipare al programma proprio per "rimettere in piedi i cocci" dopo la rottura della storia d'amore con Max Biaggi. "L'amore può finire, però ci vuole tempo – interviene Mara Venier per consolarla e darle forza - Ci siamo passate un po' tutte. Sono dei veri lutti quando qualcuno ti lascia e se ne va. Ti capisco benissimo. Devi essere forte e andare avanti. So che non dovrei dirtelo, però io l'altro ieri ho fatto una colazione bellissima con chi sai tu (si riferisce a Max Biaggi, ndr) e per te ha avuto parole bellissime. L'importante è avere rispetto e lui per te ce l'ha". (Continua dopo le foto)





"Io gli voglio un bene immenso - risponde Bianca singhiozzando - Era una storia d'amore talmente meravigliosa che fa ancora più male ma non lo colpevolizzo". Come detto, però, la Atzei non è la sola sull'Isola a soffrire per amore. Anche Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello, è visibilmente commosso e parla della fine della sua storia che lo fa ancora soffrire: "Il dolore ti ricorda che hai amato e sei stato amato – dice davanti alle telecamere in un confessionale della settimana - Nella lista dei dolori è il migliore. Forse lo porterò con me per sempre, ma è sempre il ricordo di una cosa bellissima. Lo dico sempre a mio figlio di non dare mai per scontato le persone che ti amano".

