Una settimana intensa all'Isola dei Famosi. Dopo le dichiarazioni di Eva Henger si è alzata la bufera su Francesco Monte. Poi a Striscia la Notizia è andata in onda l’intervista esclusiva a Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, sul presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte e di altri concorrenti dell’Isola dei Famosi. Caroletti si è anche lamentato delle minacce di morte subite che hanno sconvolto la sua famiglia. Ma la puntata è entrata subito nel vivo con un videomessaggio di Francesco Monte che, in seguito alle parole pesanti di Eva Henger ha deciso di lasciare l'isola. Le parole di Monte sono state attesissime, visto che la sua decisione ha suscitato molto scalpore. Un brutto colpo per i fan di Monte e anche per la bella Paola Di Benedetto, con la quale Francesco aveva iniziato una storia in Honduras. Come avrà preso l'ex Madre Natura di Ciao Darwin la decisione di Monte di dire addio a questa avventura? Sembrava infatti essere l'inizio di una storia d'amore che avrebbe tenuto tutti col fiato sospetto e sul quale tante si sarebbe parlato, invece tutto pare essersi concluso in un modo davvero inaspettato quanto deludente per pubblico e diretti interessati. (continua dopo la foto)

"Ho avuto una settimana difficile - ha esordito Monte -. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno preoccupati". L'ex di Cecilia Rodriguez continua a professarsi innocente e a dire che non ha assolutamente fumato marjiuana e proprio perché è un ragazzo pulito intende perorare la sua causa e non macchiare il suo buon nome. (continua dopo le foto)





Dopo questa dichiarazione è intervenuta la conduttrice del programma. Alessia Marcuzzi ha voluto infatti spiegare quello che la produzione ha fatto nella settimana trascorsa, dal momento che sono state fatte accurate indagini sull'accaduto. Infatti, è seguita dopo la dichiarazione di Monte la precisazione della Marcuzzi che ripete il contenuto del comunicato stampa già divulgato in settimana: "Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso. Il nostro programma è diverso dal GF, non ci sono telecamere h24. Nella villa c'erano degli operatori che entravano con le telecamere. Abbiamo visto solo quello. Se è successo qualcosa, non è stata ripresa. È la parola di Eva contro quella di Francesco. Nessuno ci ha detto che era accaduto qualcosa". Il discorso di Francesco appare pilotato a una parte del pubblico da casa che critica le sue parole.

