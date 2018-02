Ci siamo, adesso possiamo dirlo: tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. Cosa vedremo? Ecco la scaletta di martedì 6 febbraio su Rai1: cantanti in gara, meccanismo e ospiti al teatro Ariston. I 20 Big fanno ascoltare le loro canzoni e vengono giudicati dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa (30%). A fine serata viene rivelata la posizione in classifica dei cantanti, limitandosi soltanto alle fasce (alta, media, bassa). Ecco i titoli delle canzoni e i nomi degli interpreti come andranno sul palco: "Non mi avete fatto niente" – Ermal Meta e Fabrizio Moro; "Non smettere mai di cercarmi" – Noemi; "Arrivedorci" – Elio e Le Storie Tese; "Frida (mai, mai, mai)" – The Kolors; "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno" – Max Gazzè; "Il segreto del tempo" – Roby Facchinetti e Riccardo Fogli; "Lettera dal Duca" – Decibel; "Il mondo prima di te" – Annalisa; "Il coraggio di ogni giorno" – Enzo Avitabile e Peppe Servillo; "Ognuno ha il suo racconto" – Red Canzian; "Almeno pensami" – Ron; "Imparare ad amarsi" – Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico; "Senza appartenere" – Nina Zilli; "Rivederti" – Mario Biondi; "Eterno" – Giovanni Caccamo; "Adesso" – Diodato e Roy Paci; "Passame er sale" – Luca Barbarossa; "Custodire" – Renzo Rubino; "Così sbagliato" – Le Vibrazioni; "Una vita in vacanza" – Lo Stato Sociale. (Continua a leggere dopo la foto)

Non sono previste eliminazioni. Fiorello farà lo “scaldapubblico” all’inizio o interverrà nel cuore della serata attorno alle 22.30? Gianni Morandi duetterà con Claudio Baglioni, tra l’altro sulle note di Luis Bacalov. Performance a sorpresa per gli attori del film "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino, che trovano ad accoglierli sul palco Pierfrancesco Favino (conduttore con Michelle Hunziker). Laura Pausini, a causa della febbre alta e della laringite, potrebbe dare forfait. (Continua a leggere dopo le foto)

Un addetto ai lavori ha rivelato che, prendendo spunto da un’idea dell’americano Tonight Show con Jimmy Fallon, lo schermo si divide in venti quadrati con le facce dei cantanti in gara. Ognuno dei Big interpreta una parte del testo e il ritornello della sigla è “popòpopoppoppò”.

