Le ultime notizia dall'isola dei Famosi prefigurano una puntata decisamente scintillante. Il 'droga gate' ha sconvolto le dinamiche del gruppo e dopo la rivelazione di Eva Henger sul presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte ne sono accadute di tutti i colori. L'ex porno star è stata eliminata, l'ex tronista ha abbandonato l'isola, la figlia di Riccardo Schicchi ha ricevuto minacce e Massimiliano Caroletti, marito della Henger, si sta battendo come un leone per difendere la moglie che intanto è in totale isolamento. I fan del reality sono in trepidante attesa per vedere cosa succederà. Ma una primizia è appena arrivata, perché proprio prima della diretta del programma, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), andrà in onda l’intervista esclusiva a Caroletti. La consorte è al centro della bufera scatenata dalle sue dichiarazioni sul presunto uso di stupefacenti da parte di Francesco Monte e di altri concorrenti dell’Isola, mentre si trovavano nella casa che li ha ospitati prima dell'inizio dello show. L'uomo è apparso decisamente preoccupato. (continua dopo la foto)

Massimiliano Caroletti, davanti alle telecamere di Striscia ha detto: "Noi non vogliamo andare contro al regolamento. Sto cercando di far capire a Magnolia (casa di produzione del reality show) che Eva, dopo le pesantissime rivelazioni fatte in trasmissione, ha bisogno di parlare con un legale per sapere a cosa va incontro se stasera dovesse rilasciare altre dichiarazioni". L'uomo specifica che questa condizione è necessaria e dovuto alla moglie: "È un diritto inalienabile di qualunque cittadino italiano. Abbiamo tentato fino a stamattina, ma non hanno acconsentito. Io ho incontrato mia moglie all’aeroporto, un minuto per darle un bacio, e mi ha detto che la produzione l’avrebbe fatta parlare con me e con l’avvocato prima della messa in onda del programma".

Ma questa eventualità non si è verificata e da qui la lamentela pubblica di Caroletti. "Poi l’hanno messa su un furgone e questo non è avvenuto. Questo non è più un gioco. Si sta parlando di ben altro, dato che sono arrivate anche minacce di morte. Ho gente che mi aspetta davanti all’hotel, ho dovuto chiamare due volte la sicurezza, e nostra figlia Mercedesz l’altra sera ha avuto bisogno della scorta armata. Non possiamo vivere così per un gioco". Ma interpellata da Striscia, la produzione dell’Isola dei Famosi ha dichiarato che Eva Henger non è stata sequestrata: il regolamento semplicemente prevede che non possa parlare.

Ti potrebbe interessare anche: “Francesco Monte se n’è andato”. Isola dei Famosi, esplode la bomba. Secondo indiscrezioni (autorevoli), l’ex di Chechu, infuriato, avrebbe preso spontaneamente la decisione e sarebbe già in volo. Ma c’è anche altro che farà disperare il pubblico…