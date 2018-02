Non tutti si ricordano di Serena Autieri agli esordi. Era il 1998 e aveva appena 22 anni quando entro nel cast di Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito. Da quel momento la sua stella ha iniziato a brillare e da allora è diventata una delle cantanti e attrici più amate e seguite del nostro paese e anche lei parteciperà alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Farà parte della giuria al fianco di Giovanni Allevi, Milly Carlucci, Gabriele Muccino, Rocco Papaleo, Mirca Rosciani, Andrea Scanzi e seguirà dunque la manifestazione canora direttamente tra le prime file. Anche se non salirà sul palcoscenico dell'Ariston, ha intenzione di apparire impeccabile. Non è un caso che qualche ora fa abbia deciso di stravolgere il suo look, dicendo addio alla chioma bionda e alla fila centrale. La cosa è abbastanza strana, dal momento che la bella napoletana ha sempre avuto i capelli biondi, colore peraltro che le sta benissimo e che si sposa magnificamente con il suo incarnato e con i begli occhi celesti. Infatti questa scelta ha stupito un po'. (continua dopo la foto)

Proprio a poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo, al quale parteciperà in qualità di giurata, Serena Autieri ha deciso di rinnovare, in modo piuttosto drastico, il suo look. La cantante ha infatti postato una foto inedita sul profilo Instagram, nella quale appare sorridente e con indosso una camicia bianca ma la cosa particolare è che non ha più i suoi soliti capelli biondi con la fila centrale. Ha deciso infatti di cominciare la settimana e di augurare un buon lunedì ai followers stravolgendo completamente il suo aspetto, tagliando le punte, passando alla frangia e puntando tutto su un castano scuro capace di esaltare ancora di più i suoi meravigliosi occhi azzurri. Anche se la nuova tonalità le dona non poco, sono stati moltissimi quelli che non hanno potuto fare a meno di lasciare un commento, affermando di preferirla bionda. Nonostante ciò, lo scatto ha guadagnato più di 5mila like in pochissime ore. Il suo nuovo colore di capelli riuscirà a spopolare a Sanremo? (continua dopo le foto)





Ma il successo di Serena non si ferma a Sanremo. Infatti sebbene da un po' non la vediamo più in tv, l'attrice è molto impegnata a teatro. Per l’attrice, da lunedì 29 gennaio è iniziata un’avventura professionale molto particolare, visto che in un musical, interpreterà la principessa Diana, un ruolo al quale ha affermato di tenere particolarmente. Lo spettacolo, in scena presso il teatro sociale di Alba, si intitola Diana & Lady D, e si tratta di un vero e proprio one woman show in cui la Autieri nei panni dell’amatissima Principessa del Popolo (ma anche definita Principessa Triste per il suo disagio nel non sentirsi amata all’interno della famiglia reale e nel sostenere i rigidi protocolli) tiene il palco per tutte le due ore di durata dello spettacolo.

