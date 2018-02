Ci ha fatto veramente penare, ma cinque mesi di trono classico non sono passati invano e alla fine Paolo Crivellin ha fatto l'agognata scelta. "Certe cose, come mi hai sempre insegnato tu, sono più facili da vivere che da spiegare e io voglio provarci davvero e lo voglio fare con te". Con queste parole che il tronista ha annunciato ad Angela Caloisi che è proprio lei la sua scelta. Il bel torinese ci ha messo davvero tanto tempo a concludere il suo percorso a Uomini e Donne. Prima di vedere al centro dello studio le poltrone rosse, il ragazzo ha chiesto alla redazione di poter trascorrere del tempo insieme alle sue due ultime corteggiatrici. Sia Angela che Marianna hanno accettato la richiesta dell’ex tentatore. Dopo aver visto il tempo che i tre hanno trascorso nella casa in montagna, si è passati alla vera e propria scelta. Sono andati in onda i momenti più belli con entrambe le ragazze, per poi arrivare all’entrata in studio dei diretti interessati. Fino all’ultimo minuto, nessuno riusciva a comprendere minimamente da che parte pendesse la preferenza di Paolo. (continua dopo la foto)

Sia Angela che Marianna hanno visto il riassunto del loro percorso insieme a Paolo mentre erano sole in studio. Successivamente, alla fine del filmato, la Caloisi è stata invitata a raggiungere Crivellin, mentre l’altra è rimasta ad aspettarlo. Il tronista ha scelto una location molto romantica e un video con la lettura di una lettere per la corteggiatrice per dirle che è lei la ragazza che è riuscita a conquistare il suo cuore. Angela è in lacrime e ha per lui baci appassionati e grande emozione. È nata una nuova coppia a Uomini e Donne: Paolo Crivellin e Angela Caloisi iniziano la loro nuova vita insieme con grande desiderio e gioia, come la stessa corteggiatrice conferma dichiarando di non veder l'ora di viverlo nella vita di tutti i giorni, senza telecamere. Il tronista ha parlato a Marianna con il cuore in mano, rivelandole di desiderare un’altra persona. (continua dopo le foto)





“Meriti di avere una persona che ti guardi con la stessa intensità con cui tu hai guardato me, ma quella persona non sono io”. Lei è rimasta male, tanto da dichiarare di aspettarsi una cosa simile: “Spero di sbagliarmi… ma penso che ci siano un milioni di motivazioni per cui tu stia facendo questa scelta oggi. Potevi gestirla in maniere diversa. Io al posto tuo non mi sarei comportata così”. Dopo aver comunicato a Marianna di non essere lei la scelta, Paolo Crivellin è corso da Angela. “L’inizio della nostra conoscenza è stato in salita. C’è stata poi un’esterna che mi ha fatto riflettere… lì ho capito la tua necessità di sentirti amata. Vedi Angela, nonostante l’aspetto del ragazzo perfetto… dentro di me il pensiero di te iniziava a farsi sempre più presente. Io voglio provarci davvero e voglio farlo con te. La mia scelta sei tu.” Lei ha ovviamente risposto di sì e così sono andati via insieme.

